Solinas (Regione Sardegna) al Sardegna Open: La nostra isola è un mezzo ideale per raggiungere un pubblico attento e curioso

“La nostra isola – ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas (in occasione della conferenza stampa di presentazione del WPT Sardegna Open 2020 – presented by Enel) – possiede straordinarie bellezze, una millenaria cultura e tradizioni uniche che possono essere valorizzate in ambito internazionale. E lo sport, con i suoi protagonisti e il suo spazio, dove convivono lealtà, amicizia, condivisione e ospitalità, può essere il mezzo ideale per raggiungere un pubblico attento e curioso”.

Anche economia. “Il WPT Sardegna Open – ha spiegato l’assessore regionale del turismo Gianni Chessa – è uno degli eventi della stagione estiva 2020 promossi dalla Sardegna per rilanciare sul mercato internazionale l’immagine di ‘Isola Sicura’ e per diffondere, nella fase post Covid-19, la forza e positività del nostro messaggio di accoglienza e ospitalità in piena sicurezza. Vogliamo che la nostra Isola diventi sempre di più ‘terra di sport’ perché crediamo nello sport come strumento di promozione anche turistica della nostra terra e come mezzo di diffusione dei valori umani più autentici”.