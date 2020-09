Chessa (Regione Sardegna): il Sardegna Open rappresenta per la Regione un evento importante sul quale investire

«La Sardegna è lieta di ospitare uno dei grandi eventi sportivi di livello internazionale nell’Italia del post- covid. Si tratta di uno dei tanti segnali che la nostra Regione vuole lanciare attraverso lo sport a testimonianza della voglia di ripartire e lasciarsi alle spalle un periodo di crisi e di sofferenza. Per questi motivi questo appuntamento rappresenta per la Regione un evento importante sul quale investire per dare smalto all’immagine turistica dell’Isola», l’ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, Commercio e Artigianato, Gianni Chessa (nella foto in primo piano) – a margine della conferenza stampa di presentazione del WPT Sardegna Open – presented by Enel.

Oggi il TC Cagliari (oltre al campo allestito al Bastione di Saint Remy) ospiterà ancora le gare delle fasi preliminari per la definizione del “main draw” femminile e maschile.