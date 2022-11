DL Aiuti Ter – Perissa (FdI): Lista Berruto tardiva e strumentale, Ministro e Governo hanno già le idee chiare

“Ho letto con grande attenzione la lista delle priorità per il mondo sportivo declamata dall’on. Mauro Berruto, responsabile nazionale dello sport per il Partito Democratico. Una lista tardiva e strumentale, visto che il suo partito, durante il governo giallorosso, ha avuto a disposizione un miliardo di euro per il mondo dello sport e, praticamente, neppure un centesimo è finito nelle casse delle associazioni sportive in evidenti difficoltà a causa dell’emergenza Covid–19.

L’attuale governo ha già dimostrato una particolare sensibilità verso il mondo dello sport nominando il Ministro dello Sport e Giovani, Andrea Abodi, persona di enorme spessore e grandi competenze, qualità a cui evidentemente il nostro mondo non era più abituato dopo i disastri dei passati esecutivi.

Le nostre priorità sono chiare, intendiamo salvare i centri sportivi dalla chiusura. Per questi motivi, sono certo che il governo troverà un alleato nella sensibilità dell’on. Berruto non appena i provvedimenti necessari alla sopravvivenza dello sport di base arriveranno in aula.” – E’ quanto dichiara in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d’Italia (FdI) – nella foto in primo piano – e consigliere Nazionale CONI.