A Milano nasce il punto “rosa”: una risposta alla violenza alle donne

Sabato 20 Gennaio alle ore 14.00 presso la sala Torretta in via Felice orsini 21 a Milano si terrà il primo di una serie di corsi di autodifesa pensato per insegnare le basi delle diverse discipline. Si chiamerà “Punto Rosa“. Il progetto realizzato, in collaborazione con il comune di Milano, da Asd C.T.K.F Quarto Fight e SSD Accademia Europea, per sensibilizzare giovani e adulti, si compone di una serie di iniziative sul tema della violenza sulle donne per dare risposte ai tanti genitori preoccupati per le proprie figlie. La giornata si comporrà quindi, non solo di una parte pratica, ma anche teorica insegnando come prevenire prima ancora di dover affrontare una situazione di pericolo.

La difesa personale è la capacità di saper gestire/evitare una lite tra individui. La prevenzione serve ad evitare inutili situazioni di rischio per la persona. Il corso di difesa intende dare fiducia a sé stesse: conoscere i rischi e le possibili difese dalla violenza utilizzando il corretto atteggiamento in caso diaggressione. Durante il corso, verranno trattati gli aspetti sociali e culturali della violenza sulle donne, le tecniche di prevenzione (essere consapevoli, riconoscere l’aggressione e valutarla, scegliere la distanza appropriata, saper attendere e saper agire) e le tecniche di difesa attiva contribuendo alla condivisione dell’esperienza, al miglioramento dell’autostima, e al ridursi di stress e paura.