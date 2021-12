Talkwalker ancora con Infront per la social intelligence del campionato eSerie A Tim

Talkwalker, società di Consumer Intelligence numero uno al mondo, è stata scelta per il secondo anno consecutivo da Infront come fornitore ufficiale per la misurazione online della eSerie A TIM, competizione esport ufficiale di Lega Serie A disputata in esclusiva su FIFA 22.

Talkwalker anche per questa nuova stagione, metterà a disposizione di Infront, Lega Serie A e dei team italiani coinvolti nella competizione, la sua piattaforma di Social Intelligence dove misurare il volume di conversazioni generato dalla manifestazione, profilare da un punto di vista demografico e di interessi il pubblico coinvolto, nonché rilevare il sentiment del torneo e delle squadre, ma anche il successo dei gamer e la visibilità di sponsor e partner che supportano il campionato per la stagione 2021/2022.

“Un progetto davvero innovativo che punta ad amplificare la percezione ed il valore del brand eSerie A TIM nei gruppi di appassionati, in gran parte giovani, che hanno interessi e abitudini di consumo mediali nuovi – commenta Stefano Russo, Director Media & Sports di Talkwalker. – Gli insight emersi della scorsa stagione, poi, si sono rilevati particolarmente interessanti non solo per il mondo del calcio ma più in generale per raccontare un nuovo ecosistema in cui si fondono sport, gaming e media tradizionali.”

“Siamo felici di questa rinnovata partnership con Talkwalker in quanto crediamo fortemente nell’importanza di avere uno strumento efficace per misurare i principali kpis digital – dichiara Stefano Deantoni, Marketing Director di Infront Italy – La dashboard Talkwalker ha il grande vantaggio di aggiornarsi in tempo reale e garantirci insights fondamentali che guidano le nostre strategie di comunicazione.”