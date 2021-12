Ciclismo italiano : Burger King sarà il nuovo sponsor del Pro Team Eolo-Kometa

(di Michael Pellegrino) – Burger King sponsorizzerà il ciclismo italiano. La multinazionale di fast food coprirà il ruolo di sponsor del Pro Team Eolo-Kometa. La squadra (guidata dagli ex corridori Alberto Contador e Ivan Basso) ha vinto già una tappa del Giro d’Italia (la 14ª) pur essendo nata solo recentemente (gennaio 2021); tra i partner della scuderia ricordiamo Eolo (operatore nazionale di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultra larga) e, in qualità di co-title sponsor, Kometa (azienda italo-ungherese produttrice di carni suine e formaggio). In totale si contano più di 30 aziende spender.

Ivan Basso ha spiegato che il nome della squadra rimarrà invariato, ma la catena di fast food americana potrà disporre di uno spazio importante sulla maglia. La Pro Team è anche sostenuta, da un’iniziativa di Contador, dalla Fundación Alberto Contador, (associazione non-profit che mira, con la propria campagna, ad aiutare i giovani ciclisti nel praticare la propria disciplina nel rispetto delle regole e a far comprendere l’importante di un corretto stile di vita). Ricordiamo, poi, che per Burger King non è l’unica esperienza nel mondo sportivo, perché, l’anno scorso (fra le sue tante sponsorizzazioni), vantava una squadra di calcio di 4a serie. Il club è inglese è lo Stevenage Football club, “famoso” in tutto il mondoper essere la squadra più utilizzata sul noto videogame FIFA. Da questa collaborazione, investendo solamente 50 mila euro, Burger King ha ottenuto un ritorno di immagine di alto profilo.