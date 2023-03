Sviluppo commerciale e una maggiore inclusività: gli obiettivi della WTA e dei suoi partner

(di Giuseppe Berardi) – La Women’s Tennis Association ha sottoscritto un’importante operazione commerciale con CVC Capital Partners, società finanziaria specializzata in private equity.

In virtù dell’accordo, CVC Capital Partners acquisirà il 20% della WTA con l’obiettivo di migliorare gli aspetti legati al marketing nel tennis femminile ma soprattutto siglare sontuosi accordi commerciali .

L’idea è quella di creare una società ad-hoc, di tipo commerciale, denominata WTA Ventures e che avrà come presidente Steve Simon l’attuale AD e presidente dell’associazione tennistica femminile.

Il consiglio di amministrazione della WTA ha approvato l’operazione del valore di circa 150 milioni di dollari.

Nel comunicato congiunto reso noto dalle parti interessate si legge: “CVC sarà il partner commerciale di WTA, investendo capitale e fungendo da catalizzatore per guidare la crescita di questo sport. Le aree di interesse chiave includono fornire ai fan un maggiore accesso allo sport, investire dietro i marchi del Tour, costruire i profili dei giocatori e investire in piattaforme digitali e capacità commerciali. La WTA continuerà a detenere la quota di maggioranza nella partnership e manterrà la piena responsabilità regolamentare e sportiva per il tour femminile”.

Non è da escludere però che il calendario dei tornei potrebbe subire modifiche per nuovi piani commerciali, anche se il lavoro di CVC si concentrerebbe maggiormente nel rendere ancora più appetibile il prodotto tennis femminile.

Attualmente la WTA, fondata nel 1973 da Billie Jean King, organizza 70 eventi annuali che coinvolgono oltre 1.600 tenniste professioniste provenienti da più di 80 paesi del mondo.

Dall’altro canto CVC Capital Partners porta in dote 52 miliardi di dollari di attività tra Europa e Asia, con una capacità di investimento pari a 109 miliardi di dollari.

CVC è una società nota nel mondo dello sport per essere stata titolare dei diritti finanziari e commerciali della Formula 1, ma anche per aver manifestato interesse nei confronti della Serie A italiana. Nel 2020 infatti l’allora presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino aveva intavolato una trattativa con il fondo di private equity per la creazione di una media company.

Il progetto naufragò per l’opposizione di alcuni club, in primis la Juventus con l’ex presidente Andrea Agnelli, dapprima favorevole e successivamente contrario all’ingresso dei fondi di investimento nel calcio.

Tornando al tennis la WTA ha recentemente sottoscritto un accordo con Morgan Stanley, banca d’affari statunitense. Si tratta di una global partnership pluriennale per promuovere l’inclusività e l’accesso al tennis.

Alice Milligan, Chief Marketing Officer di Morgan Stanley ha tal proposito ha dichiarato: “Aiutare la prossima generazione e dare a tutti una possibilità di successo sono due impegni che condividiamo con la WTA. “Questo nuovo accordo rispecchia i nostri continui sforzi nel tentativo di aiutare le ragazze nel mondo del tennis, offrendo loro gli strumenti di cui hanno bisogno oggi per diventare le star di domani“.