Svelato il calendario ufficiale del campionato di Serie C 2021/22. Si parte il prossimo 29 agosto

Svelato il calendario dei 3 gironi del campionato di “Serie C” – stagione 2021/22 – in programma da domenica 29 agosto con la 1a delle 38 giornate. Nel girone “B” non è ancora ufficializzata un’ultima squadra, indicata con la lettera “X” (sarà o Fano o Pistoiese, perchè si attende l’esito del ricorso del club marchigiano). La novità di quest’anno è la composizione per fasce “orizzontali” (Nord; Centro; Sud). La “vernice” tv dell’evento (su Raisport e in diretta Facebook sulla pagina Lega Pro) è stata organizzata dalla stessa Lega Pro (alla presenza del presidente Francesco Ghirelli) presso la sede di Firenze della Lega.

Il 1° turno del Girone A (“Nord): Feralpi Salò-Fiorenzuola, Giana Erminio-Pro Sesto, Legnago-Mantova, Pergolettese-Juventus U23, Piacenza-Trento, Pro Patria-Albinoleffe, Pro Vercelli-Lecco, Renate-Padova, Südtirol-Virtus Verona, Triestina-Seregno.

Il 1° turno del Girone B (“Centro”): Cesena-Gubbio, Fermana-Viterbese, Grosseto-Modena, Imolese-Lucchese, Olbia contro Fano o Pistoiese, Pescara-Ancona Matelica, Pontedera-Carrarese, Reggiana-Aquila Montevarchi, Siena-Vis Pesaro, Virtus Entella-Teramo.

Il 1° turno del Girone C (“Sud”): Avellino-Campobasso, Catanzaro-Virtus Francavilla, Fidelis Andria-Juve Stabia, Monopoli-Catania, Monterosi Tuscia-Foggia, Paganese-Acr Messina, Palermo-Latina, Potenza-Bari, Taranto-Turris e Vibonese-Picerno.

I calendari dei tre gironi della Serie C 2021/22 (fonte: La Nazione su grafiche Lega Pro)

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

IL CALENDARIO DEL GIRONE C