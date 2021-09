Svelata la “vernice” della seconda maglia del Sudtirol (Serie C). Debutta nel derby con il Treno

La 2a maglia 2021-2022 dell’FC Südtirol, come la prima, è stata progettata con un design nuovo e accattivante per fondere tradizione e futuro in una linea semplice, elegante e innovativa. La maglia alternativa alla principale lanciata da FCS e prodotta dallo sponsor tecnico Mizuno è caratterizzata da una nuova identità visiva.

Il colore dominante è il verde, con una sobria tonalità scura sfumata, con colletto e risvolti sulle maniche di colore verde più chiaro. Numeri, sponsor e logo societario di colore bianco. Calzoncini di identico colore e calzettoni verde scuro con una fascia orizzontale di una tonalità più chiara, sempre di colore verde, con la scritta FCS in bianco. Tessuto traspirabile, elasticizzato in tutte le direzioni, fine microfibra ad alta densità di tessitura, composizione 91% poliestere e 9 % elastan, peso 150 gr /m2, colletto a doppio strato, ribattiture a due aghi per conferire più resistenza alla maglia in caso di trazione.

Il main sponsor Duka cabine doccia e il premium sponsor Alperia l’energia dall’Alto Adige si trovano sulla parte frontale della maglia, mentre sulla manica è rappresentato il marchio ombrello del settore turistico e dei settori affini “Südtirol”. Su retro il back jersey sponsor TopHaus, azienda di materiali per l’edilizia.

La prima uscita ufficiale dell’FCS con la nuova divisa è prevista domenica prossima in occasione del derby con il Trento in programma allo stadio “Druso” alle ore 17.30.

Anche la seconda casacca targata Mizuno può essere acquistata all’ONLINE SHOP FCS o presso lo Store all’FCS Center di Maso Ronco al prezzo di euro 60,00.