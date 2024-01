Svelata la nuova divisa gara del team MBH Bank-Colpack Ballan CSB

Il team MBH Bank Colpack Ballan CSB ha presentato la sua nuova maglia per la stagione 2024. Una divisa completamente rinnovata per quanto riguarda i colori e che vede spuntare il verde della MBH Bank (istituto di credito ungherese) come preponderante.

La linea resta coerente con quella degli anni precedenti con la conferma dei partner Colpack, da tanti anni al fianco della formazione bergamasca, l’azienda di porte e portoni sezionali, Ballan e CSB, prodotti siderurgici di alta qualità.

La divisa, disegnata dall’azienda ROSTI, si presenta come elegante all’insegna della performance, in coerenza con la mission del brand di Brembate, specializzato nei capi di qualità al servizio dei team amatori, dilettanti e professionisti. Un marchio made in Italy guidato da Maurizio e Giovanni Alborghetti.

“Il nostro è un rapporto che dura da tanti anni – ha spiegato Giovanni Alborghetti – e dopo 12 mesi di pausa ci siamo ritrovati per riprendere la collaborazione. Il kit in dotazione alla squadra si chiama stile, un prodotto sviluppato negli anni al fianco dei “prof””.

E’ il team manager, Antonio Bevilacqua, che commenta questa nuova livrea. “Sicuramente sapremo distinguerci in mezzo al gruppo con un tocco di novità. Personalmente reputo questa nuova avventura una grande soddisfazione per tutto il gruppo di lavoro. Innanzitutto registriamo l’ingresso nel mondo del ciclismo un nome nuovo e importante come MBH Bank. Ringrazio inoltre chi è ancora con noi, dopo tanti anni, e che ha voluto accompagnarci in un’altra avvincente sfida. Il ciclismo è cambiato e noi ci stiamo adeguando al cambiamento”. (fonte: MBH Bank Colpack Ballan CSB)