Suzuki si conferma main sponsor di maglia del Torino FC per la stagione 2020/21

Suzuki sarà main sponsor di maglia del Torino Football Club per la stagione calcistica 2020/2021. Il suo marchio apparirà sulle divise ufficiali della squadra granata, che nelle ultime ore ha presentato la prima e la seconda maglia. Il logo Suzuki sarà dunque presente sul petto dei giocatori del Toro in tutte le partite del prossimo Campionato di Serie A e negli incontri di Coppa Italia, oltre che nello Stadio Olimpico Grande Torino in occasione dei match casalinghi.

“Il valore dell’impegno per l’ottenimento dei migliori risultati appartiene al dna del Torino FC come anche di Suzuki.” ha dichiarato il Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, che ha poi aggiunto: “In questa fase storica di ripartenza del club granata con obiettivi ambiziosi, Suzuki è quindi orgogliosa di essere presente sulle maglie dei calciatori del Toro che affronteranno la prossima stagione, 2020 2021.”

“Siamo estremamente orgogliosi di avere Suzuki come main sponsor anche per la stagione 2020-2021.” Ha sottolineato il Presidente del Torino FC, Urbano Cairo, commentando poi: “Sarà l’ottavo anno insieme, fianco a fianco ogni giorno. Suzuki è un marchio conosciuto in tutto il mondo, con una storia ultrasecolare e lo sguardo sempre rivolto al futuro, proprio come il Toro. Una perfetta sintesi tra innovazione e tradizione, caratteristiche comuni che hanno permesso a questo legame di radicarsi e consolidarsi stagione dopo stagione”.

L’impegno di Suzuki nello sport

Oltre a essere Main Sponsor del Torino FC, Suzuki opera a tutto campo nel mondo dello sport ed è sempre presente ovunque ci sia autentica passione. La casa di Hamamatsu è infatti Main Partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della Federazione Ciclistica Italiana e abbina il suo nome a numerose manifestazioni di caratura internazionale, come il Giro d’Italia Giovani Under 23 2020, che ha preso il via ieri e terminerà il prossimo 5 settembre.

Suzuki considera l’ambiente sportivo il contesto ideale in cui incontrare il grande pubblico, per valorizzare una gamma oggi composta da soli modelli 100% ibridi, nei segmenti più interessanti del mercato, delle cittadine e delle medie con la novità di Across in arrivo in autunno nel segmento dei grandi SUV.