Adidas sostituisce in corsa Umbro e vestirà il Colo-Colo fino al 2027. Investimento superiore ai 20 mln

Dopo l’esperienza con il marchio britannico Umbro (il contratto è stato interrotto per inadempienze contrattuali), il Colo-Colo ha deciso di legarsi ad Adidas per i prossimi 6 anni (a partire dal prossimo 1°gennaio 2021).

Il Club Social y Deportivo Colo-Colo, abbreviato in “Colo-Colo”, milita nella 1a divisione cilena (ha conquistato 49 trofei, tra cui 32 titoli nazionali). Gioca le partite casalinghe nello Estadio Monumental David Arellano, situato a Macul, un sobborgo di Santiago e capace di contenere 47.017 spettatori.

L’azienda tedesca investirà complessivamente più di 20,1 milioni di euro (circa 3,3 milioni su base stagionale). Tra i progetti futuri vi è lo sviluppo di due importanti maglie “commemorative”: quella per il 30° anniversario della conquista della “Copa Libertadores” e soprattutto la “camicetta” per il Centenario (in programma nella stagione 2025).

Adidas è stato il marchio che ha vestito “El Popular” in quell’indimenticabile 1991, anno in cui i bianconeri sono diventati il primo (e finora unico) team cileno a vincere il celebre trofeo sudamericano. Adesso dopo 26 anni di assenza la casa delle tre strisce torna a vestire il popolare team di Santiago del Cile (caratterizzato nello stemma dall’immagine del capo indio “Mapuche”).