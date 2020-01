SUPERCOPPA SPAGNOLA, PRIMA SEMIFINALE: REAL VINCE SUL VALENCIA

Al via le semifinali di Supercoppa spagnola (34ima edizione), che quest’anno, per la prima volta, si gioca con una formula allargata a quattro squadre. Il Valencia, nella prima sfida, in calendario oggi a Jeddah, ha affrontato il Real Madrid. Entrambe le formazioni venivano da un buon momento di forma: 7 i risultati utili del Valencia, il Real raddoppia con una striscia di ben 14. Alla fine ha vinto il team di Zinedine Zidane per 3-0 con reti di Kroos, Isco e Modric.

I Blancos, che inoltre sono avanti di nove punti sugli avversari in classifica sono attesi come probabili vincitori. Nella sfida di stasera si sono affrontati il secondo e il quinto miglior attacco della Liga. Complessivamente hanno realizzato 65 reti nel girone di andata.