“Super Bowl Fever”: Las Vegas si Illumina per la Grande Finale

Il logo ufficiale della 58ima edizione del SuperBowl in programma domenica 11 febbraio in Nevada

Non solo Super Bowl. Tutti i side events offerti dalla città del peccato nei giorni della finalissima che “inchioda” gli States davanti agli schermi (e non solo).

(di Davide Pollastri) – Las Vegas, la città delle luci, dei casinò, dei quickie wedding e delle riproduzioni di famosi monumenti come la Torre Eiffel e il Canale di Venezia, è pronta per ospitare il suo primo Super Bowl della sua storia.

Gli svaghi, i divertimenti e gli eccessi che caratterizzano le notti della Sin City non saranno riservati solo ai 65mila fortunati che riusciranno ad assicurarsi un biglietto per la partita tra i campioni in carica dei Kansas City Chiefs e gli sfidanti dei San Francisco 49ers, ma saranno a disposizione di tutti i 450mila visitatori attesi nei giorni della sfida che vedrà l’asse Mahomes-Kelce opposto alla franchigia di Brock “Mr. Irrelevant” Purdy.

Saranno numerosi gli eventi collaterali che faranno da cornice alla finale.

Dopo l’attesa ‘Super Bowl Opening Night‘, la conferenza stampa che, tra spettacoli musicali e varie attrazioni, apre ufficialmente la settimana della finale, rimarranno (almeno) un’altra mezza dozzina di imperdibili side events.

I clienti dell’Hotel-Casinò Fontainebleau, nel relax offerto dall’Oasis Pool Deck della struttura, potranno assistere alle trasmissioni del ‘Dan Patrick Show’ (uno dei più popolari programmi radiofonici degli Stati Uniti), che verrà trasmesso, per la prima volta, a Las Vegas in occasione del Super Bowl.

I fan degli attori Cedric the Entertainer e Tichina Arnold avranno l’opportunità di incontrare i propri beniamini in occasione del tradizionale appuntamento con la ‘Super Bowl Soulful Celebration’.

All’Eight Lounge del Resorts World Las Vegas si terrà il Marshawn Lynch’s Fam1st Big Game Party. L’evento includerà un’asta di beneficenza, una performance del rapper Too $hort e la presenza dell’illustre giocatore di football americano, Marshawn Lynch, che si esibirà come barman.

Presso il M Resort Spa Casino si terrà il 14° Annual Ditka & Jaws Cigar Party. L’evento, ospitato dall’ex quarterback dei Philadelphia Eagles Ron Jaworski e l’ex linebacker dei Chicago Bears Brian Urlacher, vedrà la partecipazione di oltre 250 ex e attuali giocatori della NFL. I visitatori potranno godere di sigari, distillati e stuzzichini, accompagnati da musica dal vivo e da un’asta benefica.

Per chi sogna di sposarsi a Las Vegas, da giovedì a domenica potrà farlo presso il New York-New York Hotel & Casinò, approfittando dell’evento sponsorizzato dall’azienda alimentare Frito-Lay. Durante il lungo weekend del Super Bowl, sarà possibile noleggiare una limousine decorata con l’immagine di Chester Cheetah (la mascotte dell’azienda) e recarsi a bordo di essa presso una Cheetos Chapel, dove si potrà pronunciare il sentito ‘sì’ (per il banchetto di nozze sarà possibile vivere l’esperienza culinaria del ‘Pepsi Dig-In Brunch’ presso la Della’s Kitchen dell’hotel Delano).

Infine, per chi avrà ancora energia e denaro da spendere, ci sarà il ‘NFL Legends “Big Game Kickoff” Party’, con la presenza di ospiti speciali come i giocatori Hines Ward, Matt Ryan e Malcolm Jenkins.

Las Vegas, la “città del peccato” celebrata da alcuni dei più grandi artisti della storia, offrirà anche a chi non riuscirà a procurarsi il prezioso biglietto per la finale la possibilità di vivere momenti unici.