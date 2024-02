Primo round di raccolta capitali per la start up Starcks che si affida a Seedrs

La neco digitale Starcks si affida all’equity crowdfunding, che permette ai piccoli investitori di partecipare allo sviluppo di “startup” promettenti, fornendo capitale in cambio di quote di partecipazione. Per l’operazione in oggetto è entrata in campo una delle realtà leader in questo settore: Seedrs (leader mondiale per volumi di attività finanziate).

A quasi un anno dal lancio sul mercato Starcks, la company che ha sviluppato il primo exchange italiano dei token ufficiali delle future stelle del calcio, può contare su un parterre di 30 football player in fase di listing, oltre 10mila utenti registrati e 700mila euro di token venduti.

Starcks inoltre ha lanciato il suo “Fantasy Football Game“, una componente di “gamification” che aggiunge una nuova prospettiva al business dello “Star Player Token“.

Emanuele Floridi, esperto in Public Affairs & Crisis Management, tra i promoter dell’iniziativa (insieme al calciatore della Lazio, Ciro Immobile – nella foto in primo piano) ha dichiarato. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti fino ad oggi. Con il supporto dei nostri investitori e della community ci apprestiamo a raggiungere nuovi traguardi emozionanti. Il nostro Fantasy Football Game rappresenta un’innovazione nel settore e il crowdfunding su Seedrs ci offre l’opportunità di coinvolgere ulteriormente la nostra community e portare avanti la nostra visione e condividere i successi futuri“.

Oltre alla “figura” di Immobile troviamo altri importanti calciatori molto popolari nel nostro Paese. Tra questi Frattesi, Scamacca, Bove, Mancini e Gonzalez.