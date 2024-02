Super Bowl 2024: Celebrità e atleti riuniti a Las Vegas per il Party di Fanatics

L’azienda leader nella produzione e vendita di merchandise legato alle più importanti squadre e franchigie sportive, da diversi anni organizza un evento esclusivo: il “Fanatics Super Bowl Party”, ovvero la festa che anticipa di 24 ore la finale che assegna il titolo di campione della National Football League.

(di Davide Pollastri) – Fanatics, azienda di Jacksonville, Florida, con più di 9mila dipendenti e un valore stimato di oltre 3 miliardi di euro (rivenditore online di abbigliamento sportivo con licenza per MLB, MLS, NBA, NHL, NASCAR, Formula 1, WWE, NPB e appunto la NFL), punta a crescere ulteriormente in notorietà e per farlo, da qualche anno, organizza anche l’esclusivo “Party” che precede il Super Bowl.

Al Party organizzato la notte precedente alla super-sfida tra i Chiefs e i 49ers, il CEO di Fanatics, il cinquantunenne Michael Rubin, ha riunito al Marquee DayClub del Cosmopolitan di Las Vegas più di 1.000 ospiti e personalità come Justin Bieber, Robert Kraft, Tom Brady, Kim e Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Odell Beckham Jr. e Nina Dobrev (solo per citarne alcuni).

La strategia della società fondata nel 1995 da Alan Trager e Mitchell Trager è chiara: promuovere il proprio Brand attraverso l’organizzazione di eventi esclusivi e glamour in grado non solo di catturare l’attenzione e la curiosità di nuovi potenziali clienti ma anche di rafforzare l’immagine vincente che l’azienda vuole dare di sé.

Fanatics si sta rapidamente affermando come una destinazione di riferimento per gli appassionati di sport in tutto il mondo. Grazie alla sua vasta gamma di servizi, tra cui il commercio elettronico dei prodotti ufficiali delle principali leghe nordamericane e delle squadre di calcio più rinomate, l’azienda sta guadagnando sempre più popolarità anche in Europa. Con una crescente base di clienti e un impegno costante verso l’eccellenza nel servizio, Fanatics continua a consolidare la sua posizione come leader nel settore dell’e-commerce sportivo su scala globale.