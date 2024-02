Macron: maglia celebrativa per il Carnevale di Basilea

Il Carnevale di Basilea, ovvero «drey scheenschte Dääg» (i tre giorni più belli), è un evento che va ben oltre i confini della città. Giustamente considerato tra le maggiori feste popolari elvetiche, dal dicembre 2017 è incluso nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’UNESCO. Una festa e un’esperienza che coinvolge tutte le realtà cittadine, e per questo motivo FC Basilea e Macron hanno realizzato un Carnival Kit ‘special edition’ che rende omaggio a questo evento unico, quest’anno in programma dal 19 al 21 febbraio, e che per tre giorni riempie di suoni, colori e ‘follia’ le strade e le piazze della città elvetica.

Il bianco e il nero insieme al rosso e blu, colori del club svizzero, disegni geometrici, simboli cittadini e tipici del Carnevale, sono gli ‘ingredienti’ di una maglia dal design esclusivo che l’FC Basilea ha indossato oggi, domenica 11 febbraio, al Sankt Jakob-Park in occasione del match della 23^ giornata di Super League contro il San Gallo. Il Carnival Kit, come tutti i kit gara dei rossoblù, è realizzato in Eco Fabric, tessuto poliestere 100% proveniente da plastica riciclata, a conferma della filosofia green come impegno alla sostenibilità e rispetto per l’ambiente che accomuna l’FC Basilea e Macron.

Il design della maglia a rombi bianchi e neri si basa sulla classica figura di Ueli, ovvero una delle maschere carnevalesche tradizionali della città che ha le sembianze di un giullare medievale. Questo però non è l’unico riferimento ad uno dei Goschdym(letteralmente costumi) del Carnevale di Basilea, che sfilano per le strade della città elvetica durante i festeggiamenti lanciando coriandoli. La mimosa intrecciata al Baslerstab presente nel retro della maglia è infatti un riferimento alla celebre figura di Waggis, che durante i festeggiamenti sfila lanciando proprio rametti di questa pianta primaverile al pubblico.

La maglia è a girocollo nero e il corpo centrale anteriore è diviso in due metà: a destra una grafica composta da una serie di rombi bianchi e neri ripetuti, a sinistra grandi bande diagonali bianche e nere ospitano al loro interno il disegno del Baslerstab, o “Bastone di Basilea”, simbolo presente nella bandiera della città svizzera. La parte destra è inoltre impreziosita dalla presenza di piccoli simboli colorati di bianco, nero, blu o rosso e inscritti all’interno di alcuni dei rombi: il logo del club, il Baslerstab, un pallone, un cuore e un coriandolo. Al centro della maglia, sia frontalmente che sulla schiena, sono presenti due strette bande verticali, una rossa e una blu, a richiamare il design storico di una maglia dell’FC Basilea. Sulle maniche lunghe vengono riprese in maniera invertita le due grafiche presenti sulla parte centrale della maglia, e così anche posteriormente all’altezza delle spalle. Come già accennato, nel retro compare inoltre un ulteriore ed esclusivo dettaglio grafico, ovvero un ramo di mimosa intrecciato al Baslerstab.

Sul petto, a destra, in bianco e in stampa siliconata, spicca il Macron Hero, mentre a sinistra, in nero, lo stemma dell’FC Basilea. (fonte: Macron)