SUNING, MAGGIORI INVESTIMENTI NELLO SPORT ATTRAVERSO UNA PARTNERSHIP CON LA PREMIER LEAGUE INGLESE

(di Daniele Rizzi) – PP Sports, divisione mediatica del gruppo Suning, ha lanciato una partnership di trasmissione triennale con la “Premier League inglese” durante un evento tenutosi a Shanghai alcune settimane fa. Suning, uno dei maggiori rivenditori in Cina, ha promesso maggiori investimenti nel settore dello sport come parte della sua strategia commerciale.

Nel 2016, la società cinese di media sportivi digitali PP Sports, ha ottenuto i diritti di trasmissione esclusivi per la Premier League in Cina e Macao, in un accordo triennale a partire dal 2019-20.

La società non intende però fermarsi e continua ad aumentare i propri investimenti nella copertura sportiva, utilizzando trasmissioni in diretta, immagini e articoli, video brevi, fan zone ed eventi offline per offrire agli abbonati alla Premier League esperienze e contenuti più ricchi.

La strategia Suning è quella di aumentare il numero di abbonamenti paganti a PP Sports (ad oggi risultano essere 6 milioni) e di collegarli alle piattaforme di vendita del Gruppo: PP Sports potrà così diventare il mezzo per unire calcio e commercializzazioni in un unico ecosistema, una delle aree in maggior sviluppo del Gruppo negli ultimi anni.

Nello specifico, PP Sports svilupperà progetti offline per connettere i fan con le partite in diretta, tra cui 20 eventi “Premier League Nights” in luoghi di proprietà di Suning, come Suning Plaza, studi Suning e negozi Suning in Cina. L’obiettivo è quello di creare maggiori opportunità di conversione delle vendite per tutti i Suning store.

Suning è proprietario di FC Internazionale Milano, in cui detiene la partecipazione di maggioranza del club, e proprietario del club cinese Jiangsu Suning della Super League cinese (CSL). Possiede inoltre i diritti mediatici per CSL, Asian Champions League, LaLiga spagnola, Serie A, Bundesliga tedesca e Uefa Champions League.