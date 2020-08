SU SKY TORNA IL CALCIO FEMMINILE DA DOMANI IL VIA ALLA SERIE A

Sky continua ad essere la casa del calcio femminile, anche nella stagione 2020/21, in partenza domani. Grazie a un accordo con la Figc, Sky Sport trasmetterà due partite per ciascun turno di Serie A TIMVISION, per un totale di 44 partite di Campionato. A queste si aggiungono le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana, per 50 match tutti da vivere su Sky Sport e anche in streaming su NOW TV. Non solo i live delle partite ma anche approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24 e contenuti inediti sul sito di skysport.it e i profili social di Sky Sport per essere sempre aggiornati, senza dimenticare Sky Go per seguire le gare in mobilità.

Questi gli appuntamenti del primo weekend di Serie A. Domani, sabato 22 agosto, alle 20.45 su Sky Sport Serie A in campo Fiorentina-Inter. Pre partita a partire dalle ore 20 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 condotto da Mario Giunta, insieme a lui Giancarlo Padovan e in collegamento Alia Guagni, ex capitano viola ora in forza all’Atletico Madrid. Si continua domenica 23 agosto alle 17.45, live sempre su Sky Sport Serie A, con Milan-Florentia San Gimignano. Entrambe le partite avranno la telecronaca di Gaia Brunelli e il commento tecnico di Martina Angelini. Per tutta la settimana, da non perdere gli studi di approfondimento su Sky Sport 24, con tanti ospiti e interviste.