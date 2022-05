Su Sky e NOW la prima edizione dell’Italy Major Premier Padel (Roma: 23-29 maggio)

Con l’Ooredoo Qatar Major di Doha di fine marzo-inizio aprile è partito ufficialmente il Premier Padel, il nuovo tour globale di padel con tappe previste anche in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera, del quale Sky è partner ufficiale per la stagione 2022.

Dopo l’evento del Qatar, tocca a Roma ospitare il secondo appuntamento e su Sky sarà possibile seguire in diretta le giornate di gara del tabellone principale maschile da domani, lunedì 23, a domenica 29 maggio, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Due partite al giorno da lunedì a giovedì (a partire dalle 19), i quarti di finale di venerdì (dalle 12 e dalle 19), le due semifinali di sabato (dalle 18) e la finale di domenica (alle 19). Previsti nel corso della settimana diversi collegamenti con Sky Sport 24, anche per le interviste ai protagonisti.

Denominato Italy Major Premier Padel, l’evento capitolino fa parte della ristretta cerchia dei Major del circuito, che ne prevede quattro in tutto. Oltre a Roma, anche il già disputato torneo di Doha, quello di Parigi, dall’11 al 17 luglio, e quello di Monterrey, in Messico, dal 28 novembre al 4 dicembre.

Torneo in programma su tre dei campi che hanno ospitato recentemente gli Internazionali d’Italia di tennis, compresa la Grandstand Arena, e con un tabellone nel quale sono presenti praticamente tutte le migliori coppie della classifica del ranking mondiale della Federazione Internazionale di Padel e alcune italiane.

Alla telecronaca, che verrà effettuata dal posto, si alterneranno Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo e Stefano De Grandis, affiancati nel commento da Saverio Palmieri e con Stefano Meloccaro inviato.