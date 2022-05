La Liga spagnola si scaglia contro il PSG. Pronta la denuncia per il rinnovo di Mbappé fino al 2025

Non si spengono le polemiche per il “caso” del rinnovo di Kylian Mbappé (nazionale francese) al Paris Saint-Germain (PSG) fino alla stagione 2025. Mbappè resterà a Parigi (dopo aver rifiutato a sorpresa il Real Madrid). Si tratta di un contratto triennale da 100 milioni netti l’anno e 300 milioni alla firma.

La Liga spagnola infatti è pronta a denunciare il top club parigino all’UEFA: “Di fronte al possibile annuncio di Kylian Mbappé di rimanere al Paris Saint-Germain (fino al 2025, nda), LaLiga vuole rimarcare che questo tipo di accordo minaccia la “sostenibilità economica” del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l’integrità sportiva nel medio termine, non solo per quanto riguarda le competizioni europee, ma anche per i nostri campionati nazionali. È scandaloso che un club come il PSG, che la scorsa stagione ha perso più di 220 milioni di euro, dopo aver accumulato perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni, con un costo del personale sportivo intorno ai 650 milioni per questa stagione 2021/22, possa affrontare un accordo di queste caratteristiche mentre a quei club che potrebbero sostenere l’arrivo del giocatore senza veder compromesso il proprio equilibrio economico, restano nell’impossibilità di ingaggiarlo. Per tutto quanto sopra, LaLiga presenterà una denuncia contro il PSG davanti alla UEFA, alle autorità amministrative e fiscali francesi e agli organi competenti dell’Unione Europea…”