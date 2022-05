Accordo strategico Bundesliga-OneFootball. Arrivano anche gli NFT dei migliori club e calciatori della prima divisione tedesca

A partire dalla stagione 2023/24, OneFootball diventerà partner ufficiale di DFL Deutsche Fußball Liga in un accordo che vedrà la Bundesliga accedere alla vasta base di utenti di oltre 100 milioni di appassionati di calcio digitali per portare le competizioni di alto profilo della Germania nel mondo Web3 (è un’idea per una nuova iterazione del World Wide Web basata sulla tecnologia blockchain, che incorpora concetti come decentralizzazione ed economia basata sui token).

E’ una partnership globale che consentirà, ai fan di tutto il mondo, di avere anche accesso ad asset da collezione digitali (con licenza ufficiale) dei migliori giocatori e club della Bundesliga, tra cui i top team FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Gli appassionati di calcio avranno la possibilità di sperimentare l’esperienza di gioco attraverso il Web2 e il Web3, acquistando e scambiando NFT sul mercato digitale della Bundesliga su Aera by OneFootball.