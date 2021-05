STONE ISLAND-MODENA AVANTI TUTTA: TRATTATIVA AVANZATA

(di Lorenzo Di Nubila) – Procede spedita la trattativa per il cambio di proprietà del Modena Football Club. L’operazione per portare il club nelle mani della famiglia Rivetti, azienda nota nello sportswear con il marchio Stone Island (la cui sede è a Ravarino, in provincia di Modena) è in fase avanzata e i notai delle due parti stanno limando in questi giorni i dettagli burocratici.

gianlucadimarzio.com, è inclusa anche una penale di 2 milioni di euro a carico dei Rivetti nel caso in cui l’accordo non fosse rispettato e di eventuali ripensamenti. Nella bozza di cessione, riporta, è inclusa anche una penale dia carico deinel caso in cui l’accordo non fosse rispettato e di eventuali ripensamenti.

girone “B” di serie C (Lega Pro) parteciperà ai playoff (ingresso in tabellone il 23 maggio), militerà nella prossima stagione. La trattativa non può ancora definirsi conclusa, ma è sicuramente in una fase avanzata, a prescindere dalla categoria in cui il Modena, che grazie al quarto posto ottenuto nel) parteciperà ai playoff (ingresso in tabellone il 23 maggio), militerà nella prossima stagione.

Nei piani del gruppo acquirente per il Modena, club storico del calcio italiano che ha militato per 28 stagioni in Serie A, c’è anche la ristrutturazione dello stadio Braglia, la realizzazione di una foresteria e di un centro sportivo.