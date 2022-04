Su Eleven Sports la kickboxing internazionale. Evento live all’Allianz Cloud di Milano

Il re della kickboxing, Giorgio Petrosyan, torna sul ring a mesi di distanza dal grave infortunio subito contro il rivale asiatico Superbon e lo fa per sfidare il turco Fatih Aydin all’Allianz Cloud di Milano. Un’occasione per il pubblico italiano di riabbracciare il campione italo-armeno nell’unico appuntamento nazionale di quest’anno.

Spettacolo con il main event ma l’intera card è di assoluto interesse con tanti “titoli” in palio. L’evento inizierà alle 18.00 di sabato 30 aprile e potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports e in pay per view su LiveNow oppure dal vivo acquistando i biglietti su Clappit.com e su Petrosyanmania.com. Grande attesa per la main card (composta da 8 incontri) che inizierà intorno alle 21.00. Tra gli atleti presenti anche Mirko Flumeri, Francesco Moricca, Andrea Festa, Hysni Beqiri, Arman Hambaryan e Zhora Akopyan.