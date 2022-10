Nuovo design per le maglie gara della Welsh Rugby Union (WRU)

Una nuova stagione è alle porte e tutte le Nazionali della Welsh Rugby Union si stanno preparando per affrontarla al meglio. Dalla Nazionale maschile a quella femminile che scenderà in campo nei prossimi giorni nella Rugby World Cup in Nuova Zelanda, dal rugby a 7 (impegnato il mese scorso nella Rugby World Cup in Sud Africa) al settore giovanile. Una preparazione che non può prescindere dai kit gara, l’abbigliamento tecnico per l’allenamento e anche la linea travel.

La nazionale femminile in occasione della Rugby World Cup in programma in Nuova Zelanda indosserà, nella versione ‘Home’, una maglia in ‘rosso Galles’ con collo a V con bordi bianchi. Sul petto, in stampa sublimatica, sono presenti delle linee, in rosso più chiaro, che formano il disegno di una V, prendendo spunto dalla parte inferiore della patch con lo stemma del Galles applicata sul petto. La versione ‘Away’ è total black con collo e bordi maniche con dettagli biancoverdi. Sia anteriormente che posteriormente la maglia è caratterizzata da una grafica, tono su tono, con figure geometriche irregolari.

I nuovi kit gara Pathway e 7’s sono caratterizzati da un comune design che è rappresentato dalla forma grafica dell’onda sonora dell’inno gallese che è inserito in stampa sublimatica nel corpo anteriore della maglia, sulle maniche e riproposto in grafica embossata sul fondo maglia posteriore. La maglia ‘Home’ è ‘rosso Galles’ a girocollo nella versione Pathway e 7’s. I bordi del colletto come quelli delle maniche sono arricchiti da tre righe (verde-bianco-verde). Il verde è presente anche negli inserti sulle spalle e nella parte bassa anteriore della maglia. Sul petto, ricamato in bianco a destra il Macron Hero, a sinistra lato cuore lo stemma della Welsh Rugby Union. La rappresentazione grafica dell’audio dell’inno gallese caratterizza anche la versione ‘Away’ che è bianca con effetto sfumato sulle maniche che sono in parte verde scuro con bordi con righe rosse e bianche. Anche in questo caso la grafica dell’onda sonora è in stampa sublimatica, tono su tono, nella parte anteriore, embossata nel retro sul fondo maglia.

Tutti i kit sono realizzati da Macron con tessuto Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Nello specifico i tessuti utilizzati sono utilizzati sono Eco-Armevo e Eco-Bodytex che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza. Un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, una scelta e un impegno condiviso e fatto proprio anche dalla Welsh Rugby Union.