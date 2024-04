StageUp: Virtus ed i suoi tifosi, una crescita continua in Italia ed in Europa

Le “Vu Nere” hanno superato, nel 2023, la quota di 1 milione di tifosi in tutta Italia: i supporter bianconeri sono 1.046.000 e si tratta di un risultato costruito degli anni, con un incremento dell’81% tra il 2018 (579.000) ed oggi. Ad affermarlo è StageUp (nelle foto i grafici della società bolognese), che ha elaborato una serie di dati di analisi sul “fenomeno Virtus“.

La Virtus (in questa stagione si sta giocando il primo posto con i rivali del Brescia) è la squadra con più tifosi tra tutti i club partecipanti ai massimi campionati professionistici in Emilia Romagna: il 31% dei tifosi sono in regione, mentre il restante 69% è nel resto d’Italia.

La Virtus è tra le squadre di Euroleague Basketball che ha avuto la maggiore crescita tra lo scorso anno e quest’anno in termini di spettatori live: sono infatti oltre 2mila i tifosi in più presenti alla Segafredo Arena rispetto al 2022/23.

I social di Virtus Segafredo Bologna hanno visto una crescita significativa nell’ultimo anno: oggi la Virtus è tra le prime 10 squadre di Eurolega per engagement generale.