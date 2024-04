Marketing: Unilever nella squadra dei partner di Euro2024

Unilever sarà official partner della prossima edizione degli Europei di calcio (sui campi saranno visibili 6 diversi marchi). Presente in 190 Paesi (con 128 mila dipendenti in tutto il mondo), con più di 100 brand, ha generato 59,6 miliardi di fatturato (il 58% di questa cifra arriva da Paesi cosiddetti “emergenti”), Investe annulamente 8,6 miliardi di euro in attività di marketing a supporto dei propri marchi.

I brand della divisione “Nutrition” di Unilever presenti, in occasione di Euro 2024 (in Germania: 14 giugno-14 luglio) ,saranno Hellmann’s, Calvé, Knorr, Colman’s, Amora e The Vegetarian Butcher.

“Forti della lunga tradizione di Unilever Personal Care nella sponsorizzazione di grandi eventi sportivi e nella promozione dell’amore per lo sport, Rexona, Dove Men+Care, Axe (Lynx in UK), Radox e Dusch Das saranno anch’essi Official Sponsors”, si legge nel comunicato ufficiale della multinazionale (con quartier generale a Londra)