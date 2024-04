Rizzetta promette di restare sponsor dell’Ascoli. Se il club non dovesse salvarsi rinuncerà alle sue quote

«Resterò azionista dell’Ascoli anche se con una piccola parte e nel contempo sponsor, abbiamo un impegno importante da rispettare». Lo ha dichiarato di recente (ripreso dal quotidiano locale “Corriere Adriatico“, il manager americano Matt Rizzetta che, con il suo gruppo, la North Sixth Group, possiede il 19% delle quote azionarie dell’Ascoli (inizialmente era partito dal 31% per poi cederne una parte pari al 12%, nda)

La dichiarazione di Rizzetta arriva anche alla luce dell’altro investimento nel calcio: ovvero la proprietà del Campobasso attualmente primo nel girone “F” (a tre punti di distanza vi è L’Aquila calcio). Il rischio è che salendo in C (in caso di vittoria nel girone) si ritrovi anche con quote di un altro club (se l’Ascoli dovesse sfortunatamente retrocedere).

«Speriamo di salvarci, la piazza merita di restare in cadetteria. Ad Ascoli si vive di calcio e poi è una delle società più storiche. So che c’è un po’ di malumore, ma credo sia nella norma quando mancano i risultati. Seguo il “Picchio” ogni settimana, poi mi sento spesso con Massimo Pulcinelli (patron del club). Con il mio gruppo ho acquisito il Campobasso (di cui è Presidente, nda), nell’Ascoli abbiamo un ruolo secondario ma una mano al Picchio la diamo sempre. L’Ascoli sta vivendo una situazione abbastanza preoccupante (ha pareggiato, per reti inviolate, nell’ultimo match con il Modena), adesso più che mai serve stringersi attorno alla squadra, tutti insieme anche io. Il campionato non sta andando come volevamo ma si può ancora rimediare».

L’Ascoli (34 punti conquistati fino ad oggi) è attualmente al 18° posto (in piena bagarre salvezza), ma a due punti da Spezia e Bari (36 punti), che, a quattro match dal termine della stagione (nella foto in primo piano il presidente Carlo Neri, vice-presidente anche del consiglio di Lega B), sono in questo momento le realtà calcistiche che dovrebbero affrontarsi nello spareggio play-out 2023/24. Nella prossima gara l’Ascoli affronterà, in trasferta (sabato 27 aprile alle 14), la Ternana calcio (al 15° posto con 37 punti). In caso di vittoria dei marchigiani il club delle “Fere” verrebbe immediatamente risucchiato nella battaglia per la salvezza.