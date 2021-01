STAGEUP: SPONSOR: NEL 2020 MERCATO IN DISCESA DEL 36%, NEL 2021 RIMBALZO DEL 9,8%

Il dato emerge dalla 20ima Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione” realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021 si prevede, se la situazione sanitaria migliorerà, un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020 aumenta la quota in valore dello “sport” (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali

In Italia, nel 2020, sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali € 889 milioni. Un calo del -36% rispetto al 2019. In 12 mesi sono stati bruciati € 500 milioni. Lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta degli accordi pluriennali negli eventi di vertice con valenze internazionali, Serie A di calcio su tutti. Le cause del calo sono numerose:

molti eventi , specie nel settore cultura e spettacolo, sono stati sospesi o addirittura annullati ;

, specie nel settore cultura e spettacolo, sono stati ; sovente le attività sono state riconvertite alla fruizione digitale, ma i prezzi delle sponsorizzazioni hanno subito una forte riduzione in ragione di fattori come l’abbassamento dell’audience e l’azzeramento dell’ospitalità;

delle sponsorizzazioni hanno subito una in ragione di fattori come l’abbassamento dell’audience e l’azzeramento dell’ospitalità; i contratti già in essere, se non annullati per causa di forza maggiore, sono stati generalmente rivisti al ribasso ;

; numerosi brand, pressati da risultati economici deboli, hanno ridotto il budget o hanno rimandato le nuove operazioni con l’effetto che la numerosità dei nuovi accordi si è fortemente ridotta.

Le previsioni per il 2021

Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, come previsto nel Rapporto, si prevede un rimbalzo del +9,8% (a quota 976 milioni), trainato da cultura e sociale e dall’indotto dei grandi eventi sportivi posticipati al 2021 (Olimpiadi Estive ed Europei di Calcio). Questo sarà comunque un anno ancora difficile, di transizione. Ilrecupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024.

L’anno sarà a 2 velocità, con un primo semestre contraddistinto da grande incertezza e prudenza negli investimenti (un trend invariato rispetto al 2020) e gli ultimi mesi dell’anno segnati da maggiore dinamismo, soprattutto se il quadro epidemiologico seguisse lo scenario di superamento dell’emergenza.

LA SINTESI DEL RAPPORTO DI RICERCA E’ SCARICABILE SU WWW.CHAINON.IT.

Giovanni Palazzi – Amministratore Delegato di StageUp ha dichiarato: “Cultura, sport e intrattenimento sono tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid-19. Per scongiurare la scomparsa di realtà anche storiche e la perdita di migliaia di posti di lavoro, questi settori necessitano di politiche pubbliche dedicate. Gli stessi cittadini sono consapevoli della centralità di questi settori per la comunità e sono favorevoli ad un sostegno pubblico, come dimostra l’indagine demoscopica Sponsor Value condotta da StageUp e Ipsos nel mese di novembre 2020. Una proposta concreta è il riconoscimento giuridico dello strumento delle sponsorship, che recepisca la valenza sociale di questo tipo di interventi e inserisca strutturalmente forme di deducibilità potenziata collegata all’impatto e alla ricaduta degli interventi per la comunità, anche con strumenti digitali che portino trasparenza nel settore”.

Federico Gaetano – Presidente di ChainOn – ha spiegato: “La pandemia ha costretto i brand ad accelerare la digital transformation. La comunicazione digitale, l’e-commerce e la gestione di processi aziendali sulla Rete si sono dimostrati un valido strumento per lavorare e intrattenersi da casa, mantenere i rapporti con i clienti e attrarne di nuovi. Per questo il recupero del mercato della sponsorizzazione nei prossimi anni sarà anche legato alla digitalizzazione dei complessi processi di sponsoring. Attraverso Blockchain e Intelligenza Artificiale sarà possibile aumentare la professionalità degli operatori, favorire un incontro tra domanda e offerta basata sui ritorni dell’investimento, certificare i risultati con processi trasparenti e abbattere i costi di transazione di oltre l’80%.”