SPORTRADAR SIGLA IL PRIMO ACCORDO IN ESCLUSIVA CON LA UEFA FORNIRA’ I DATI PER LE SCOMMESSE SUI MATCH CALCISTICI 

Sportradar distribuirà i diritti sui dati delle scommesse raccolti nelle competizioni UEFA, tra cui Champions League e Campionati Europei

Sportradar una delle principali società di tecnologia sportiva globale che crea esperienze coinvolgenti per gli appassionati di sport e gli scommettitori, ha annunciato oggi che diventerà fornitore e raccoglitore esclusivo, nonché distributore autorizzato di dati legati al mondo delle scommesse, sugli eventi organizzati dalla UEFA, la Federazione calcistica europea. Sportradar amplierà anche il suo ruolo di partner ufficiale per l’integrità della UEFA.

Sportradar ha siglato un accordo esclusivo a seguito della prima gara d’appalto della UEFA per i diritti di distribuzione dei dati a fini di scommessa. L’accordo riguarda 1.550 match da questa stagione (2021/22) fino alla fine della stagione 2023/24 e coprirà tutte le manifestazioni calcistiche europee: Euro 2024, qualificazioni europee, Nations League, Champions League, Europa League, Europa Conference League, Supercoppa europea, Champions League e Euro 2022 femminile, i tornei europei under 21, Champions League e campionati continentali di Futsal.

L’annuncio arriva mentre l’organo di governo del calcio europeo cerca di massimizzare il valore dei dati delle sue partite e promuovere un coinvolgimento più profondo in tutto il mondo con i tifosi di calcio. Attraverso la sua rete globale di oltre 900 clienti tra i bookmaker, Sportradar fornisce accesso ai tifosi di calcio in 120 paesi diversi in tutto il mondo.

Carsten Koerl, Chief Executive Officer di Sportradar (nella foto in primo piano), ha dichiarato: “Sportradar ha più di 20 anni di esperienza nella raccolta e nella costruzione di prodotti di valore attraverso i dati delle partite di calcio, e ora, come azienda leader mondiale nella tecnologia sportiva, è l’unica organizzazione con le capacità tecnologiche e le risorse in grado di supportare realmente e la crescita di una delle più grandi federazioni nello sport globale. Il calcio rimane lo sport più popolare al mondo e siamo orgogliosi che la UEFA abbia scelto Sportradar al termine della gara. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto per sostenere l’interazione con il mondo del betting”.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: “Siamo molto felici di aver siglato questa partnership con Sportradar, leader globale nella fornitura di dati sportivi. Questo passo rafforza una collaborazione di lunga data con l’azienda come nostro partner ufficiale per l’integrity sugli eventi e si collega al nostro recente annuncio di Bwin come primo partner di scommesse per una delle nostre competizioni. La combinazione delle due partnership consente alla UEFA di interagire più apertamente con il settore delle scommesse sportive, dando un maggiore accesso all’intelligence del mercato e supporto sia dal punto di vista dell’integrità sportiva che da una prospettiva commerciale. ”

Come parte di questo accordo, UEFA e Sportradar estenderanno la loro partnership che dura ormai da tantissimi anni per l’integrity, che ora includerà servizi di intelligence e investigazione dedicati per supportare l’unità anti-match fixing della UEFA. Sportradar continuerà inoltre a fornire alla UEFA i suoi solidi e collaudati servizi di monitoraggio delle scommesse per proteggere l’integrità delle competizioni UEFA e delle federazioni affiliate come ha fatto negli ultimi 12 anni, per salvaguardare lo sport dalle attività di match fixing. L’accordo con la UEFA rafforza ulteriormente l’attuale portafoglio di diritti calcistici di Sportradar, che comprende partnership di alto profilo con l’AsianFootball Confederation (AFC) e la South American Football Confederation (CONMEBOL).

L’accordo coprirà una media di 500 partite a stagione, con Sportradar che fornirà copertura per UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Campionati europei di calcio UEFA 2024, Qualificazioni europee 2021/2022 e 2023/24 più UEFA Nations League 2022/23 e amichevoli centralizzate, Campionato europeo UEFA Under 21 2023, UEFA Women’s Champions League, UEFA European Women’s Football Championship 2022, UEFA Futsal EURO Championship 2022, UEFA Futsal Champions League e UEFA European Women’s Futsal Championship 2023.