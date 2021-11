OLIMPIADI: FANATICS OTTIENE I DIRITTI E-COMMERCE GLOBALE PER IL MERCHANDISING

(di Mattia Celio) – Giovedì 28 ottobre il Comitato Olimpico Internazionale e la società sportiva Fanatics hanno siglato un accordo globale di e-commerce per il merchandising delle Olimpiadi. La società sportiva, residente in Florida, sfrutterà la merce legata ai Giochi Olimpici fino al 2028, anno in cui la manifestazione si svolgerà a Los Angeles. Tuttavia, l’accordo non includerà le vendite delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino perché la Cina ha già un accordo di e-commerce separato con Alibaba Group.

In base alle trattative, Fanatics realizzerà articoli legati ai Giochi Olimpici passati e futuri e, di conseguenza, ha immediatamente iniziato a lavorare in vista della prossima Olimpiade a Parigi nel 2024. L’azienda otterrà anche i diritti per la produzione e per la vendita degli anelli olimpici.

Timo Lumme, dirigente televisivo e marketing del CIO, ha dichiarato: “Questo è un lancio entusiasmante per noi, poiché i fan di un numero crescente di territori potranno acquistare il merchandising ufficiale olimpico e vivere la magia dei Giochi Olimpici prima di ogni edizione”.

Prima di questo nuovo accordo, Fanatics deteneva i diritti di e-commerce del Team USA in consonanza con il Comitato Olimpico degli Stati Uniti. Nonostante i termini dell’accordo non siano ancora stati resi ufficiali, è molto probabile che questo nuovo contratto con il CIO dovrebbe portare l’azienda sportiva a maggiori entrate, specialmente durante i Giochi estivi del 2028 negli Stati Uniti.

Per fare un quadro della situazione finanziaria: gli organizzatori hanno proiettato 100 milioni di dollari dalla vendita di prodotti su licenza al termine delle Olimpiadi 2020. Per i Giochi del 2016 in Brasile, i funzionari hanno inizialmente stimato più di 400 milioni di dollari di vendite. Infine i Giochi Invernali del 2002, gli ultimi Giochi Olimpici tenuti sul suolo americano, hanno portato a 500 milioni di dollari di vendite al dettaglio lorde per i prodotti concessi in licenza, secondo il Comitato Organizzatore di Salt Lake.

Per non venire meno al proprio dovere, Fanatics prevede di sfruttare una linea storica che offre abbigliamento, souvenir e altri prodotti in occasione dei precedenti giochi olimpici, comprese le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta. E la “Collezione Olimpica” dell’azienda si rivolgerà ai consumatori più giovani con giocattoli e prodotti per attrezzature sportive. Le collezioni saranno disponibili anche a livello nazionale, in Messico e nei paesi europei, tra cui Regno Unito e Svizzera.

L’accordo del CIO è solo l’ultimo di una serie di importanti accordi per Fanatics, che stima che quest’anno farà più di $ 3 miliardi di vendite ed è valutato a 18 miliardi di dollari.