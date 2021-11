Nasce ICONS CLUB, la prima agenzia di icone dentro e fuori dal campo. Emis Killa tra i fondatori.

Gestione di talenti dello sport nella costruzione della loro immagine fuori dal campo: questa la mission di ICONS CLUB, la nuova agenzia nata dalla creatività e competenze digitali di Emiliano Giambelli – in arte Emis Killa – rapper multiplatino, di Nicolò Fossanova, founder di Football Icons 360 e di Federico Pasquetti, Co-Founder di dropout .

ICONS CLUB è una realtà dinamica che gestisce e segue a 360° talenti dello sport, con l’obiettivo di elevarne il profilo, accrescerne la notorietà, facendo emergere la personalità non solo dello sportivo, ma anche dell’animo più nascosto che racconta persona che realmente è.

Personal branding, gestione dell’immagine e dei social, servizio di conciergerie, creazione di storytelling con media e TV, attività di ufficio stampa: sono solo alcune tra le attività di ICONS CLUB volte a costruire progetti tailor-made per ogni atleta per farlo diventare, a tutti gli effetti, una vera e propria icona.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, Lorenzo Colombo è uno dei primi atleti che ha creduto nel progetto per lui importante per far conoscere meglio anche la sua identità di giovane ragazzo appassionato di streetwear, sneakers e musica “Ho scelto ICONS CLUB perché è un progetto figo e interessante. Ho conosciuto il team e la loro voglia di fare, le loro idee mi hanno colpito. Hanno molta voglia di crescere e farsi conoscere al mondo intero, proprio come me nel mondo del calcio”.

New entry di ICONS CLUB anche Federico Dimarco, difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana. La passione per l’Inter di Federico nasce da quando a tre anni lo zio lo portava in curva nord e a sette era subito entrato nel settore giovanile in cui è rimasto fino alla Primavera vincendo anche la Coppa Italia di categoria e il trofeo Viareggio “Ho scelto Icons Club perché conoscendo i ragazzi ho capito subito che si poteva lavorare insieme nel migliore dei modi puntando a grandi obiettivi”.

“ICONS CLUB nasce dalla voglia di dare visibilità agli atleti sia dentro che fuori dal campo. Lo stile è importante ed enfatizza il carisma”, afferma Emis Killa.

@Icons_club

ICONSCLUB.IT