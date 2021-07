SPORTFIVE RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL GOLF CON L’ACQUISIZIONE DI GLOBAL GOLF MANAGEMENT

A seguito dell’acquisizione, i cui termini non sono stati resi noti, i responsabili di Global Golf Management Mike Harmon e Jeff Raedle assumeranno ora il ruolo di vicepresidente esecutivo degli eventi di golf per Sportfive e riferiranno direttamente a Steve Loy, presidente di Global Golf Management.

Harmon e Raedle guideranno specificamente gli eventi di golf di Sportfive negli Stati Uniti e supervisioneranno il portfolio di tornei dell’agenzia, tra cui l’American Express e il Fortinet Championship, entrambi presenti nel PGA Tour.Con sede a Chicago, Global Golf Management ha organizzato quasi 1.000 eventi dalla sua fondazione nel 1989 e attualmente gestisce il Campionato Barbasol del PGA Tour e il Puerto Rico Open, tra gli altri tornei.

“Il golf è una delle nostre iniziative di crescita globale in Sportfive e l’acquisizione mette in mostra il nostro impegno ed entusiasmo per eseguire la nostra strategia a livello globale”, ha affermato Stefan Felsing, amministratore delegato dell’azienda. “Siamo certi che con Global Golf Management come parte di Sportfive abbiamo ulteriormente migliorato le nostre capacità e possiamo creare ancora più valore per marchi, titolari di diritti, talenti e piattaforme media”.

Precedentemente noto come Lagardère Sports fino al suo rebranding lo scorso anno, Sportfive rappresenta una serie di grandi giocatori di golf, tra cui artisti del calibro di Phil Mickelson, Jon Rahm, Keegan Bradley e Brandt Snedeker.