Sporteconomy si conferma “Media Partner” della Emma Villas Aubay Siena per la stagione di SuperLega

Prosegue, anche per la prossima stagione che il team senese vivrà in Superlega, la partnership tra la Emma Villas Aubay Siena e l’agenzia giornalistica Sporteconomy.it. Una collaborazione già avviata (questa sarà la terza stagione del connubio) e che va avanti con ampia soddisfazione da entrambe le parti.

La struttura diretta dal giornalista Alberto Morici continuerà quindi a “raccontare” storie di marketing e di economia sportiva collegate al brand toscano in Superlega.

Alberto Morici, direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy, spiega gli elementi di soddisfazione della partnership: “In questa nuova stagione, che coincide, tra l’altro, con il ritorno della società senese in Superlega, la massima serie nazionale del volley maschile, l’agenzia Sporteconomy si lega nuovamente (per il terzo campionato consecutivo) al brand Emma Villas Aubay Siena, impegnata in un forte progetto di rilancio sportivo oltre che aziendale”.

Ancora Morici: “Siamo felici per la novità, e soprattutto per l’ambizioso traguardo raggiunto da parte della realtà toscana, che conferma la bontà e la qualità del proprio management aziendale. Il nostro supporto come ‘Business media partner’ prosegue anche in questa stagione con l’obiettivo di veicolare i migliori progetti ed iniziative di marketing. La società in esame è oggi un modello di riferimento a tutto tondo per il mondo del volley. Noi come Sporteconomy siamo felici di poter dare il nostro apporto per valorizzare la presenza dei partner in questa nuova sfida sportiva”.

Saluta il rinnovo della partnership anche Vittorio Angelaccio (nella foto sopra), direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena: “È motivo di grande soddisfazione rinnovare l’accordo con Sporteconomy, una partnership pioneristica dato che siamo stati il primo club di volley nazionale a credere in questo tipo di collaborazione. Al tempo stesso parliamo di una partnership di successo. Sicuramente la partecipazione al campionato di Superlega ci consentirà di avere una grandissima visibilità nazionale nelle varie forme (tv, stampa, web, radio, ecc.) di cui beneficeranno anche i nostri partner commerciali, da valorizzare e promuovere al meglio. Proprio per questo motivo ci sarà da lavorare molto in termini di comunicazione e veicolazione di tutte le iniziative marketing del club e dei nostri sponsor, con cui stiamo già studiando una serie di progetti su diversi temi di grande attualità. Il club, insieme ai suoi partner, ha una grande responsabilità sociale. Chi decide di stare con noi sa di potersi legare ad un vero progetto aziendale di lungo periodo che, con ambizione e un minimo di sana follia, ci porterà a traguardi importanti. E su questo Sporteconomy sarà uno dei principali driver”.