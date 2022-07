Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano il nuovo home kit “made with style”

Puma e U.S. Sassuolo Calcio hanno presentato oggi il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2022/2023, ispirato al concept ‘Made With Style’ che ha l’obiettivo di rendere la maglia un simbolo di passione e appartenenza per i tifosi, da indossare non solo in campo ma in qualsiasi occasione con orgoglio.

Uno spirito davvero speciale quello che fa dell’U.S. Sassuolo Calcio un club unico che continua a reinventarsi e il nuovo Home Kit vuole celebrarlo rendendo la maglia un capo di stile, caratterizzato dalle iconiche strisce verticali Puma Black e Green Bee con l’aggiunta di elementi di stile contemporanei come il colletto a girocollo e le maniche raglan che presentano un elegante profiloPUMA Black.

Il nuovo Home Kit dell’U.S. Sassuolo Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito http://www.store. sassuolocalcio.it,