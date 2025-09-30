Sporteconomy è “Official Economy Media Partner” della 39ima Wizz Air Venicemarathon.

Rinnovato l’accordo di media partnership tra la Maratona di Venezia e l’agenzia giornalistica leader in Italia dell’informazione economica sportiva.

Per il quinto anno consecutivo, Sporteconomy.it racconterà la 39ima Wizz Air Venicemarathon al mondo dello sport-business, veicolando tutte le informazioni e le notizie di carattere economico e commerciale legate al prestigioso appuntamento del prossimo 26 ottobre.

Si rinnova così un’importante partnership tra Venicemarathon e Sporteconomy, iniziata nel 2020 in occasione della “Special Edition 2020” e che vede riconfermare all’agenzia giornalistica il ruolo di Official Economy Partner dell’evento.

“Per il quinto anno consecutivo ci leghiamo al brand Venicemarathon per il suo forte posizionamento marketing in ambito sportivo e territoriale, due tematiche-core dei nostri contenuti giornalistici sin dal 2004 quando abbiamo lanciato l’iniziativa editoriale e il marchio Sporteconomy sul mercato italiano della informazione economico-sportiva. Quest’anno tagliamo tra l’altro il traguardo dei primi 20 anni di vita come agenzia giornalistica specializzata in economia applicata allo sport. La partnership prevede la veicolazione di contenuti Premium e interviste a supporto degli organizzatori e delle aziende partner di questo evento che si conferma tra i più importanti nel panorama tricolore nazionale quando si parla di running. Faccio inoltre i complimenti al manager Lorenzo Cortesi per come sta facendo crescere la Venicemarathon anno dopo anno, confermando il suo valore in termini appunto di managerialità ma anche la sua passione per il running e la valorizzazione del territorio di Venezia, creando incoming turistico e opportunità di business per tutti i player coinvolti” – ha dichiarato Marcel Vulpis direttore dell’agenzia e fondatore del brand Sporteconomy.

“Ci piace creare rapporti solidi e duraturi con i nostri partner che generino valore per entrambi e direi che con Sporteconomy ci stiamo riuscendo alla grande. La Maratona di Venezia, che il prossimo anno taglierà il traguardo delle 40 edizioni, è un grandissimo contenitore di progetti, valori e notizie che veicoliamo durante tutto l’anno e avere al nostro fianco un’agenzia giornalistica come Sporteconomy ci agevola nella comunicazione verso il mondo dello sport business e ne aggiunge valore. Rinnovo, quindi, la mia grande soddisfazione nel proseguire questo percorso assieme e mi congratulo con il direttore Marcel Vulpis per l’importante anniversario che quest’anno l‘agenzia celebra. Sono certo che il nostro percorso assieme continuerà anche in futuro, perché lo sport è una passione che unisce e chi organizza non può fare a meno di chi comunica e viceversa” – queste le parole del General Manager di Venicemarathon Lorenzo Cortesi (nella foto sotto).