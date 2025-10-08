Oktagon 77: Engizek e Jotko accedono alla finale del Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro.

(di Valerio Vulpis) – Oktagon 77, si è svolto sabato sera (4 ottobre) alla Tipos Aréna di Bratislava. Sono stati confermati entrambi i finalisti della Champions League europea di MMA e alcuni campioni slovacchi si sono contraddistinti per le performance nella gabbia. Con il tutto esaurito all’interrno dell’impianto per l’occasione utilizzato esclusivamente per una manifestazione di sport da combattimento.

Nel main event, Kerim Engizek (24-4) ha esteso la sua imbattibilità lunga undici anni superando Dominik Humburger (11-3) per decisione unanime, guadagnandosi così un posto nella finale del torneo dei pesi medi del Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro. È stato un incontro emozionante con vari cambi di ritmo, in cui entrambi i lottatori hanno dimostrato vero spirito combattivo e cuore, ferendosi a vicenda in diverse occasioni.

credits @OktagonMMA

Vlasto Čepo (14-3) ha mantenuto il suo impressionante tasso di finalizzazione del 100% mettendo KO Daniel Schwindt (8-4) nel primo round del co-main event nei pesi medi. ‘El Chapo’ e il suo avversario hanno cominciato a scambiarsi colpi pesanti fin dal primo secondo, ma è stato il beniamino di casa a connettere i colpi più precisi e potenti, portando a una devastante interruzione dell’incontro. Questa prestazione ha consolidato la posizione di Čepo come uno dei fighter più spettacolari d’Europa.

Durante la prima semifinale della Champions League europea di MMA della serata, Krzysztof Jotko (28-6, 1NC) ha usato ancora una volta la sua fisicità e il controllo posizionale per superare Hojat Khajevand (10-5) ai punti. Il polacco ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, confermando il dato impressionante che non ha mai perso fuori dall’UFC. Tuttavia, il suo avversario in finale, Kerim Engizek, cercherà di distruggere questo record quando si affronteranno per il trofeo e il premio in denaro che può cambiare la vita.

In un incontro di richiamo nei pesi leggeri, Ivan Buchinger (46-10) ha fatto impazzire il pubblico di Bratislava sottomettendo Richie Smullen (15-4-1) e ottenendo una rivincita simbolica contro la SBG Ireland, anni dopo essere stato sconfitto dal pluricampione della Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor. ‘Buki’ ha cercato varie finalizzazioni durante il match sul ring slovacco della Tipos Aréna, ma Smullen ha mantenuto la calma e si è liberato fino al terzo round, dove è stato finalmente intrappolato senza via di scampo. Buchinger resta imbattuto in patria e punta ora a un’altra corsa al titolo.

Nella main card, Jaime Cordero (10-2, 1NC) ha vinto dopo che ‘Pirát’ Krištofič (17-8) ha subito un brutto infortunio al braccio nel loro incontro di riserva del Gamechanger. Marco Novák (7-2) ha sconfitto Daniel Solaja (3-3) per TKO nei pesi piuma, mentre Veronika Smolková (7-3) ha superato Ana Carolina Araujo (3-3) ai punti in un match di pesi mosca.

L’evento numerato (il 77 nella storia della promotion ceca con sede a Praga) è stato trasmesso in diretta su Oktagon.tv a livello internazionale e i fan in Germania hanno potuto seguire tutti i match sul network RTL+. Gli spettatori in Francia su RMC Sport e in Grecia su Cosmote.tv. In Turchia Oktagon MMA è stato trasmesso dalla rete S Sport Plus. L’evento ha totalizzato numeri significativi anche sui social in termini di visualizzazioni.

credits: OktagonMMA

Risultati OKTAGON 77

Main Card

Main Event – Semifinale Tipsport Gamechanger

Kerim Engizek (24-4) ha sconfitto Dominik Humburger (11-3) per decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) e si è qualificato per la finale

Co-Main Event – Pesi Medi

Vlasto Čepo (14-3) ha sconfitto Daniel Schwindt (8-4) per KO (pugno) a 3:38 del primo round

Semifinale Tipsport Gamechanger

Krzysztof Jotko (28-6, 1NC) ha sconfitto Hojat Khajevand (10-5) per decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28) e si è qualificato per la finale

Pesi Leggeri

Ivan Buchinger (46-10) ha sconfitto Richie Smullen (15-4-1) per sottomissione (d’arce choke) a 1:40 del terzo round

Incontro di Riserva Tipsport Gamechanger

Jaime Cordero (10-2, 1NC) ha sconfitto ‘Pirát’ Krištofič (17-8) per TKO (infortunio) a 2:49 del primo round

Pesi Piuma

Marco Novák (7-2) ha sconfitto Daniel Solaja (3-3) per TKO (pugni) a 0:30 del terzo round

Preliminary Card

Catchweight (72kg)

Konrad Dyrschka (17-2, 1NC) ha sconfitto Tomáš Cigánik (6-3) per decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28)

Pesi Mosca

Veronika Smolková (7-3) ha sconfitto Ana Carolina Araujo (3-3) per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Pesi Piuma

Ayton De Paepe (14-6) ha sconfitto Karol Ryšavý (14-10) per decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28)

Underground Rules (55kg)

Monika Chochlíková (29-4) ha sconfitto Atenea Flores (51-9) per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Pesi Massimi Leggeri