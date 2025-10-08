Bitcoin a nuovi massimi storici: la prevendita di Bitcoin Hyper supera i 22 milioni di dollari

Bitcoin supera i 126.000 dollari, inaugurando un Uptober da record mentre gli investitori istituzionali rafforzano la domanda. Parallelamente, Bitcoin Hyper raccoglie oltre 22 milioni di dollari in prevendita, consolidandosi come il Layer-2 più promettente per l’evoluzione dell’ecosistema BTC.

Dopo aver stabilito il suo precedente massimo storico a metà agosto, Bitcoin (BTC) ha infranto nuovamente ogni record, salendo nella notte del 6 ottobre fino a 126.198,07 dollari mentre “Uptober” entra nel vivo. La principale criptovaluta non mostra segni di rallentamento, entrando in quello che storicamente è il suo trimestre più forte.

Parallelamente a questa ascesa, il suo Layer-2 più veloce, Bitcoin Hyper (HYPER), sta attirando un’accelerazione di afflussi, con nuovi e massicci acquisti da parte delle “balene”. Dopo aver superato i 20 milioni di dollari venerdì scorso, il progetto ha continuato a raccogliere capitali a ritmo elevato, superando ora la soglia dei 22 milioni di dollari di finanziamento in prevendita.

Il tempismo non potrebbe essere migliore. Mentre Bitcoin entra in una fase di “price discovery”, Bitcoin Hyper sta costruendo le fondamenta tecniche per la fase successiva di BTC, definita non più dalla speculazione, ma da una domanda guidata dall’utilità. L’attuale round di prevendita per Bitcoin Hyper si chiuderà tra poche ore, dopodiché il prezzo di HYPER aumenterà rispetto agli attuali 0,013075 dollari per token.

Bitcoin sfida le incertezze del mercato scommettendo su nuovi tagli dei tassi

Dall’inizio di ottobre, BTC ha guadagnato l’8,62%, registrando candele verdi ogni singolo giorno del mese. La sua ascesa oltre i 126.000 dollari è avvenuta nonostante il governo degli Stati Uniti sia entrato nella sua seconda settimana di shutdown, uno scenario che normalmente smorzerebbe la propensione al rischio.

Tuttavia, invece di ritirarsi, sia le azioni che le criptovalute hanno spinto al rialzo, poiché gli investitori hanno interpretato lo stallo politico come un altro segnale che la Federal Reserve potrebbe essere costretta a tagliare ulteriormente i tassi nei prossimi mesi. Il rally di BTC è stato ulteriormente rafforzato da afflussi costanti negli ETF su Bitcoin, che hanno visto 3,24 miliardi di dollari di afflussi netti la scorsa settimana. Questo posiziona BTC sempre più come una copertura contro l’instabilità monetaria, in modo simile all’oro.

Bitcoin Hyper: la prossima fase dell’utilità di BTC

Il lancio sugli exchange di Bitcoin Hyper aprirà un ambiente completamente nuovo per gli sviluppatori, in cui le applicazioni potranno funzionare con prestazioni a livello di Solana, pur regolando le transazioni in modo sicuro su Bitcoin.

Questa combinazione di velocità e sicurezza potrebbe finalmente sbloccare il potenziale di Bitcoin al di là della semplice riserva di valore e della speculazione. Gli sviluppatori potranno ora costruire piattaforme DeFi, protocolli di gaming e applicazioni di asset del mondo reale (RWA) che operano su larga scala.

L’integrazione della Solana Virtual Machine da parte di Bitcoin Hyper rende questa transizione pratica. I costruttori possono utilizzare strumenti familiari basati su Rust e framework collaudati per implementare app ad alta velocità. Mantenendo il processo di configurazione semplice e favorevole agli sviluppatori, Bitcoin Hyper è posizionato per attrarre una rapida crescita di progetti on-chain.

Perché gli “smart money” continuano ad affluire verso Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper continua ad attrarre significativi flussi di capitale, poiché i primi investitori ne riconoscono il potenziale di sbloccare una nuova e potente fonte di domanda per Bitcoin stesso.

Quando la prevendita ha superato la soglia dei 22 milioni di dollari, diversi grandi acquisti hanno contribuito all’impennata. Il 2 ottobre, ad esempio, due “balene” hanno acquistato un totale di 25,65 milioni di token $HYPER. Pochi giorni prima, una singola “balena” ha eseguito tre acquisti consecutivi per un totale di 24,6 milioni di HYPER. E più di recente, nel fine settimana, un nuovo wallet si è aggiunto alla frenesia con due grandi acquisti per un valore complessivo di oltre 560.000 dollari.

Questi acquisti concentrati suggeriscono che i grandi operatori si stanno affrettando a garantirsi una posizione prima che la prevendita si concluda. Le loro mosse spesso fungono da segnali anticipatori che gli investitori retail utilizzano per allinearsi prima dell’onda di mercato più ampia.

Mentre Bitcoin esplora nuovi massimi storici, consolidando il suo ruolo di riserva di valore macroeconomica, progetti come Bitcoin Hyper stanno gettando le basi per la sua prossima evoluzione. L’enorme successo della prevendita di HYPER, alimentato da acquisti strategici da parte di grandi investitori, dimostra che il mercato non sta solo scommettendo sull’apprezzamento del prezzo di BTC, ma anche sull’espansione della sua utilità.

La convergenza di un Bitcoin in “price discovery” e l’imminente lancio di un Layer-2 ad alte prestazioni crea uno scenario estremamente rialzista, suggerendo che il valore di BTC potrebbe presto essere guidato non solo dalla scarsità, ma da un ecosistema di applicazioni fiorente e decentralizzato.

