Sport, disabilità, inclusione: i valori di Obiettivo Tricolore

La staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi e in programma quest’anno da Cortina d’Ampezzo a Parigi (9 settembre – 1 ottobre) è un’iniziativa dal forte valore sociale, capace ogni anno di avvicinare importanti stakeholders.

Al fianco di un grande evento, esiste sempre un importante team di aziende, fondazioni ed istituzioni che ne condividono ideali e valori. È il caso di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi, la cui quarta edizione riparte sabato 9 settembre da quello che fu traguardo dell’edizione 2022, Cortina d’Ampezzo, per sconfinare in Francia e concludere un viaggio di 26 tappe e oltre 1.600 chilometri a Parigi domenica 1 ottobre. Un lungo abbraccio tra due città olimpiche come Cortina d’Ampezzo e Parigi, la prima sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali nel 2026 e la seconda di quelli estivi nel 2024, passando da Milano, anche lei sede nel 2026 assieme a Cortina.

Obiettivo Tricolore attraverserà regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta, organizzeràvillaggi di promozione sportiva e culturale in diverse tappe come Cortina d’Ampezzo, Conegliano, Padova, Mantova, Reggio Emilia, Lecco e Verrès; eventi sempre a carattere promozionale a Caselle d’Altivole (Tv), Noventa Padovana, Pavia presso l’Unità Spinale dell’istituto Maugeri e a Milano, in Torre Allianz, in collaborazione con Fondazione Allianz Umana Mente (importante partner di Obiettivo3 per lo sci paralimpico) e coinvolgerà scuole primObiettivo Tricolore sarà accompagnata da un team di aziende, fondazioni ed istituzioni che sapranno amplificare gli ideali e i valori del progetto quali l’inclusione sociale, la promozione e la cultura dello sport paralimpico e contribuiranno a mettere in campo risorse e mezzi per la buona riuscita dell’evento. Per molte di loro, la staffetta sarà anche un’importante occasione di team building, per far vivere un’esperienza unica anche a dirigenti, dipendenti e collaboratori, che avranno la possibilità di montare in sella, pedalare accanto agli atleti paralimpici e condividerne gioie e difficoltà. Non mancheranno, inoltre, le attività di sampling e degustazione in occasione dei principali villaggi.

Tornando alle aziende sponsor, conferma la presenza per il terzo anno consecutivo il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, con la qualifica quest’anno di ‘Top sponsor & Official Sparkling Wine’, che offrirà nei principali villaggi piacevoli momenti degustativi.

Il progetto di Alex Zanardi spicca per inclusività e per capacità di dare nuove prospettive di vita anche a chi pensa di aver perso tutto – afferma Stefano Zanette, presidente del consorzio Prosecco DOC– Pertanto siamo particolarmente orgogliosi di sostenere questa iniziativa rinnovando una collaborazione alla quale teniamo in modo davvero speciale e per la quale ci siamo impegnati per quest’anno e anche per i prossimi due”.

Chi continua un percorso di lunga durata sono anche gli Official Sponsor: Allianz Partners, una delle principali compagnie assicurative e di assistenza del mondo; Castelli, i migliori capi d’abbigliamento da ciclismo al mondo; la rinomata Tenuta di Montalcino Ciacci Piccolomini d’Aragona; l’abbigliamento firmato EA7 Emporio Armani, Fondazione Amplifon e Teleperformance Italia, azienda leader nel settore del Customer Experience omnicanale in outsourcing.

Accanto a sponsor che rinnovano il loro impegno, ce ne sono altri che entrano a far parte della famiglia per la prima volta come Bper Banca, azienda molto attenta ai valori all’inclusività e Fondazione Entain.

Di grande prestigio è, come sempre, la squadra dei Partners. Tra loro: Airoldi Metalli l’azienda specializzata nella commercializzazione di semilavorati non ferrosi, Brombal, azienda di riferimento nel mondo dell’architettura per la progettazione e produzione di serramenti in acciaio e ottone di lusso; Dolomiti Energia, la multiservizi trentina per la vendita e la fornitura dei servizi di energia elettrica e gas naturale; Enervit, azienda leader nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale; Kask, azienda che si occupa di sviluppo, progettazione e realizzazione di caschi di sicurezza di altissima qualità; il brand di occhiali da sole Koo e ZBike, l’innovativo modello di handbike sviluppato da Dallara Automobili su spinta tecnica ed emotiva di Alex Zanardi.

E poi ci sono i Mobility Partner: Bmw Italia Spa e PMG Italia Società Benefit per l’’impatto positivo, che metteranno a disposizione automezzi adatti al trasporto di persone con disabilità e il Partner Tecnico: Acqua San Bernardo, che sosterrà l’’approvvigionamento di L’’affascinante viaggio di Obiettivo Tricolore sarà raccontato in televisione da Sky Sport 24, attraverso tre ‘speciali’ in onda con cadenza settimanale sul canale tematico e un documentario riassuntivo al termine dell’’evento, e in radio grazie alla collaborazione di Radio24.

Tra le Istituzioni, prosegue per il terzo anno consecutivo anche il sostegno della Regione Emilia-Romagna Sport Valley, che condivide appieno i valori di inclusione sociale e accoglienza di questo progetto. La manifestazione è, inoltre, realizzata anche con il contributo del Comune di Padova ed è patrocinata da Regione Veneto, Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Ciclistica Italiana, Comune di Cortina d’Ampezzo, Comune di Lecco, Comune di Mantova, Comune di Noventa Padovana, Comune di Padova, Comune di Verrès e Provincia di Mantova.

“La grande staffetta ‘Obiettivo Tricolore’, sin dalla sua nascita nel 2020, è sempre stata sostenuta da aziende, federazioni, associazioni, enti ed istituzioni di grande sensibilità, grazie alle quali siamo riusciti a proseguire con il progetto di Alex e a farlo crescere sempre di più. Sono molto emozionata perché l’evento sta diventando sempre più partecipato. Quest’anno, infatti, la staffetta si spingerà per la prima volta oltre i confini italiani, per far conoscere il progetto alle tante realtà paralimpiche francesi che ci hanno spalancato le porte delle città e dei paesi che attraverseremo con grande entusiasmo. Anche in Francia infatti sono previste grandi accoglienze e villaggi sportivi. Il loro supporto sarà fondamentale per riuscire ad arrivare a Parigi. Non sarà una sfida facile ma, come Alex ci ha sempre insegnato, non dobbiamo arrenderci e siamo felici che al nostro fianco, in questa nuova ed epica avventura, ci saranno sponsor e partner che sapranno aiutarci a dimostrare che la disabilità può non essere un limite bensì una nuova opportunità di vita.”– così Barbara Manni, Responsabile Marketing di Obiettivo3