Powervolley Milano: una maglia speciale in omaggio alla stagione lirica

Identità e legame con il territorio sono da sempre concetti chiave per Erreà Sport, la quale insieme a Allianz Powervolley Milano, ha pensato di realizzare una speciale maglia celebrativa.

L’obiettivo, condiviso tra Erreà Sport, la squadra milanese e Allianz (main sponsor), è quello di sancire sempre di più il proprio legame con il tessuto della città per celebrare il teatro simbolo della cultura italiana nel mondo. Per la città di Milano infatti il 7 dicembre, oltre ad essere la giornata dedicata al Santo Patrono Sant’ Ambrogio, coincide con l’inizio della stagione lirica.

Quale occasione migliore quindi per identificarsi con uno dei principali simboli della città lombarda?

Dallo stile classico ed elegante, la casacca da gara si presenta in un originale colore, simile a quello tipico delle pergamene, sulla cui parte superiore spunta una cornice floreale marrone. Stesso colore per l’orlatura del collo, il cui incavo è, al contrario, di colore bianco come i bordi spessi delle maniche. La divisa pensata per il libero invece, è di colore rosso e mantiene lo stesso gioco grafico della prima, in questo caso nelle tonalità dell’oro. Come tutti i capi Erreà, anche questa edizione è certificata Oeko-Tex Standard 100.

Le divise saranno indossante domenica 5 dicembre all’Allianz Cloud durante la partita di campionato Powervolley Milano – Kione Padova.