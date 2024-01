Sponsor: Uyba Volley Busto Arsizio entra nel network ChainOn

Uyba Volley Busto Arsizio è il primo club di Serie A1 della Lega Pallavolo Femminile a stringere un accordo di collaborazione con ChainOn, il marketplace digitale delle sponsorizzazioni: a partire da oggi, su www.chainon.it/uybavolley sarà possibile acquistare opportunità sponsorizzative che daranno ampia visibilità alle aziende e la possibilità di vivere tutte le emozioni trasmesse dalle “Farfalle” della pallavolo italiana.

Su www.chainon.it/uybavolley sono disponibili due tipologie di offerte sponsorizzative: scegliendo Uyba Matchsponsor, al prezzo speciale di € 5.000, le aziende saranno protagoniste assolute in occasione di una gara disputata alla E-Work Arena con “giri led” esclusivi, la titolazione del premio per la miglior giocatrice della partita, uno spazio commerciale dedicato nel foyer del palasport, biglietti aggiuntivi per invitare clienti e stakeholder, contenuti digitali e molto altro ancora. Invece, con il pacchetto Uyba Magazine, il logo aziendale, sarà presente sul magazine distribuito agli oltre 4000 spettatori presenti alle partite casalinghe e inviato in versione digitale.

Le opportunità di sponsorizzazione sono rivolte prioritariamente a micro, piccole e medie imprese: dopo la registrazione su www.chainon.it, i potenziali investitori potranno analizzare le offerte senza impegno e, in caso di interesse, negoziare e sottoscrivere gli accordi in maniera semplice, veloce, disintermediata anche avvalendosi dell’assistenza del contact center. Non solo, l’investimento sarà totalmente deducibile. Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni per gli investitori nelle compravendite su ChainOn sono pari a zero.

Mattia Moro – Direttore Generale UYBA Volley

“Questa nuova collaborazione con ChainOn rappresenta bene il nostro nuovo corso, iniziato la scorsa estate con l’ingresso in UYBA di Brera Holdings, società che ci sta dando un imprinting molto moderno e dinamico sotto tanti punti di vista, naturalmente anche quello commerciale. Avere l’opportunità di divulgare le nostre proposte di sponsorizzazione tramite un marketplace così importante è per UYBA un valore aggiunto di notevole interesse. UYBA Matchsponsor e UYBA Magazine sono i primi due pacchetti che presentiamo, ma periodicamente andremo a rinnovare le nostre offerte verso nuovi potenziali investitori”.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“Siamo felici e orgogliosi della partnership di ChainOn con Uyba Volley, la prima che viene siglata nel volley femminile di vertice con uno dei Club più prestigiosi, vincenti e manageriali della pallavolo femminile. Questa collaborazione si affianca a quelle altrettanto prestigiose nella pallavolo maschile con Lega Pallavolo Serie A, Lube Volley e Cisterna Volley. La vendita di sponsorizzazioni su www.chainon.it permetterà a moltissime imprese anche di micro e piccole dimensioni, di conoscere le opportunità di sponsorizzazione di Uyba Volley comprendendo il vantaggio dell’unica comunicazione d’impresa che crea un legame emotivo con il cliente, a prezzi più bassi rispetto ad ogni altro media.”