Sponsor: Sorma Group è Official Partner del Cesena FC (Serie B)

La multinazionale cesenate nata nel 1973 figura per la sesta stagione di fila tra gli sponsor del “Cavalluccio”.

Per la sesta stagione di fila Sorma Group si è confermata al fianco del Cesena FC (quest’anno tornato in Serie B). Entrata nella famiglia degli sponsor bianconeri nel 2018, la multinazionale cesenate leader nella fornitura completa di macchinari automatizzati per il post-raccolta di prodotti ortofrutticoli e di materiali tecnici per il packaging ha accompagnato così la scalata del club dalla Serie D alla Serie B e oggi figura tra i suoi Official Partner.

Nato nel 1973, il Gruppo Sorma (www.sormagroup.com) ha superato i cinquant’anni di storia, nel corso dei quali ha ideato e promosso oltre 200 modelli di macchine, ideato più di 60 modelli di packaging, e sviluppato dieci siti produttivi, di cui sei dedicati alla progettazione e costruzione di macchinari e quattro specializzati nei processi di stampa e tessitura di packaging flessibili.

“Da sempre il calcio è la mia passione, al punto da aver militato nelle giovanili del Cesena – ha dichiarato Andrea Casali, direttore commerciale di Sorma Group Italia (nella foto l’immagine combined della partnership in oggetto) – e quando il club della nostra città, a cui siamo molto legati, ha bussato alla nostra porta, non potevamo che rispondere positivamente. Essere sponsor del Cesena ci permette di avere visibilità a livello nazionale, ma soprattutto rappresenta l’occasione per condividere momenti piacevoli con dipendenti e clienti fuori dal contesto lavorativo, rafforzando ancora di più i rapporti perché da sempre la nostra politica aziendale è basata sulle relazioni sociali, che riteniamo essenziali alla crescita professionale e personale”.