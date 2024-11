Maglia speciale per l’AD Ceuta FC firmata da Macron

Domenica 3 novembre l’AD Ceuta FC, club spagnolo che milita in Primera Federación, è sceso in campo contro il Real Murcia indossando un kit ‘special edition’ realizzato da Macron, da quest’anno partner tecnico dei “Caballas”. Un kit sviluppato in partnership con Pompeii Brand, marchio spagnolo di moda particolarmente legato alla cultura calcistica spagnola e non solo, che ha collaborato con l’ufficio stile di Macron per realizzare un design che rende omaggio ad una città unica sotto moltissimi aspetti.

La maglia ‘Special Edition’ dell’AD Ceuta FC racconta la forte identità di questa squadra e della città che rappresenta. Un club che è un reale esempio di multiculturalità e inclusione e nel quale convivono serenamente diverse comunità e religioni. Ceuta, insieme all’altra città Melilla, rappresenta una delle due enclave di territorio spagnolo sulla costa mediterranea dell’Africa settentrionale e sorge su un piccolo istmo accanto al monte Hacho, che molti riconoscono come una delle due colonne d’Ercole che nell’antichità simboleggiavano il limite del mondo conosciuto.

Il bianco, il nero e l’oro sono i colori che caratterizzano questa maglia ricca di simboli e di storia. Il collo a polo bianco in maglieria ha una fine riga dorata, stesso abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è a scacchi rettangolari bianchi e neri, sia fronte che retro, e presenta all’interno degli scacchi neri una grafica, tono su tono e ripetuta, che riprende la bandiera della città di Ceuta e in particolare il gheronato, termine araldico che indica i particolari triangoli che puntano al centro dello stemma. Il backneck interno al colletto riprende sullo sfondo la grafica della maglia insieme allo stemma dell’AD Ceuta, il logo Pompeii e il logo Macron, accompagnato dalla scritta ‘Designed in Bologna’.

Sul petto, in silicone 3D color oro e con effetto riflettente, sono applicati a destra, uno sotto l’altro, il Macron Hero e il logo di Pompeii, a sinistra lo stemma del club. Un altro dettaglio significativo è nel retrocollo esterno dove sono applicati, sempre in oro, i simboli delle quattro religioni, cristianesimo, islam, induismo e ebraismo, che convivono in questa città spagnola sulle coste del Marocco.

La maglia ha una vestibilità Slim Fit, ed è interamente realizzata in tessuti Eco Fabric, ricavati cioè al 100% dal riciclo di plastica post-consumer. Nello specifico, il principale tessuto utilizzato è Eco Piola, che a morbidezza ed elasticità aggiunge anche un deciso tocco rétro. La presenza di inserti in Eco Mesh assicura inoltre al capo leggerezza e traspirabilità.

Un’ulteriore conferma di come una maglia possa, oltre a rappresentare la storia di un club, essere vettore di un forte messaggio di condivisione, pacifica convivenza e incontro di culture e religioni diverse. A rafforzare l’unicità di questa città e del suo club, il lancio della maglia è stato accompagnato da una campagna realizzata in collaborazione con Pompeii e ambientata proprio a Ceuta, con immagini e video raccolti dalla vita quotidiana di una città davvero unica nel suo genere. (fonte: Macron)