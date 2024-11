Il MinSport ha illustrato l’azione di governo di fronte alla Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha incontrato oggi la Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. L’appuntamento con i rappresentanti e i delegati allo sport delle Regioni italiane è stato utile per presentare ed illustrare le diverse azioni che il Governo pone in essere a sostegno dell’attività sportiva e fisica su tutto il territorio nazionale.

Insieme al Ministro Abodi, hanno partecipato il Presidente e l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, e il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri.

“La collaborazione strutturale, sistemica e sistematica con le Regioni e gli enti locali è la chiave per servire, al di là delle appartenenze ideali, l’interesse comune, il bene comune. Quello che stiamo facendo come Governo nazionale è quello di affiancare l’impegno dei territori provando, anche nell’ambito della gestione delle risorse pubbliche, di metterle a sistema piuttosto che parcellizzarle. Come sappiamo lo sport è materia concorrente e oltre la logica di co-progettazione e co-programmazione, dobbiamo puntare al cofinanziamento che vuol dire concorrere al perseguimento degli obiettivi e dare così un senso all’essere materia concorrente, non nella concorrenza tra le istituzioni, ma per concorrere alla diffusione dello sport, che non è soltanto vittoria di medaglie ma è pratica diffusa: lo sport per tutti e di tutti” ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Un focus particolare è stato riservato da Sport e Salute al Censimento Nazionale degli impianti sportivi, strumento sul quale è già in corso un’intensa collaborazione con i territori e che, al termine della raccolta ed aggiornamento dei dati, permetterà di avere una mappatura dettagliata dell’offerta di impiantistica sportiva nel Paese.

“Il censimento – ha sottolineato Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute – è uno strumento fondamentale per la pianificazione delle politiche di promozione e di sviluppo dello sport, perché permette di avere una fotografia nitida dell’esistente, grazie alla quale sviluppare un Piano regolatore nazionale dell’impiantistica sportiva e quindi prevedere azioni e investimenti sulla base delle reali esigenze di ogni singolo territorio”.

A presentare le opportunità di accesso al credito per il finanziamento degli impianti sportivi è stato invece il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri. “Siamo il partner ideale per gli Enti Territoriali che intendono investire nello sport. Condividiamo con tutti gli amministratori locali la stessa ambizione: lavorare per migliorare il benessere dei territori e delle comunità con interventi sostenibili e dall’alto valore sociale. Attraverso il bando Sport Missione Comune – ha aggiunto Quintieri – forniamo supporto concreto a Regioni, Province e Comuni grazie ai mutui agevolati con abbattimento totale dei tassi d’interesse per la costruzione e riqualificazione degli impianti sportivi. Nonostante il mercato compromesso da pandemia, inflazione e crisi energetica, negli ultimi anni ICSC si è mosso in modo anticiclico garantendo circa 670 milioni di euro di investimenti nel settore Sport”. (fonte: MinSport e Giovani)