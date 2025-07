Sponsor – Quickbooks sulle maniche del West Ham Utd.

Intuit QuickBooks prosegue il percorso commerciale con West Ham United (team di Premier League). Sarà ancora il Partner Ufficiale per le maniche della stagione 2024/25. Sarà visibile sulle divise della prima squadra maschile e femminile, così come su quelle dell’Academy e delle maglie replica.

Questa collaborazione ampliata si basa su un accordo precedente in cui Intuit QuickBooks (nella foto in primo piano) era il partner ufficiale per il software di contabilità. L’azienda sviluppa software di gestione contabile e finanziaria, principalmente rivolto a piccole e medie imprese, ma anche a professionisti e privati. Offre strumenti per la gestione di fatture, spese, entrate, rapporti finanziari, e molto altro, con funzionalità che possono variare a seconda della versione del software.

La partnership va oltre la sponsorizzazione tradizionale: entrambe le organizzazioni collaboreranno per supportare le piccole e medie imprese (PMI) all’interno della tifoseria del West Ham e della più ampia comunità dell’East London. Questo include iniziative come la campagna “Meet The Hammers“, in cui i giocatori trascorrono del tempo in attività locali, e progetti per workshop sull’educazione finanziaria.