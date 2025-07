Sport e Salute “celebra” l’argento dell’ItalLacrosse agli Europei di Breslavia.

L’Italia ha scoperto una nuova disciplina di squadra che potrebbe, nel tempo, riservare risultati positivi sul campo di gioco: parliamo della specialità del lacrosse (disciplina che troviamo all’interno della Federazione italiana hockey su prato guidata dal prof. Sergio Mignardi – nella foto sotto).

Nei giorni scorsi gli azzurri della nazionale impegnati agli europei di specialità di Breslavia (Polonia) hanno conquistato una medaglia storica arrivando secondi dietro a Israele. Anche Sport e Salute sui suoi social ha celebrato questo risultato storico per lo sport tricolore con il seguente post su Linkedin:

A Breslavia, in Polonia, la nazionale maschile azzurra ha conquistato l’argento agli Europei di lacrosse formato field, perdendo di misura nella finale contro Israele 8-9. Oltre alla medaglia è arrivata anche la qualificazione ai Mondiali 2027 che si terranno in Giappone.🥍



𝗚𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 Un risultato storico per uno sport la cui storia in Italia è iniziata nel 2003 quando Fabio Antonelli, dopo aver scoperto questo sport in Colorado durante un viaggio negli Stati Uniti, incontrò Robert Corna, un italo-americano di 31 anni in Italia per lavoro.



Corna, entusiasta dell’idea, aveva già avviato la creazione della prima squadra di lacrosse italiana, il “Roma Lacrosse Club”. I primi allenamenti si tennero al Circo Massimo, per poi trasferirsi nell’ex Cinodromo di Roma, in zona San Paolo.



𝐋𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 Le radici del lacrosse affondano nelle tribù dei nativi americani del XII secolo che vivevano nella zona dei Grandi Laghi, sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti.



Per queste popolazioni, il “Baggataway” (nome originario del lacrosse) era molto più di un semplice sport, assumendo anche un significato rituale e religioso.



Le leggende raccontano di partite con oltre mille giocatori, campi da gioco lunghi quasi quindici miglia e incontri che potevano durare giorni.

I pionieri francesi cominciarono a giocare a lacrosse intorno al 1800 e, nel 1867, il dentista canadese George Beers stabilì le prime regole “moderne” del gioco. Oggi il lacrosse è praticato in quasi 100 Paesi in tutto il mondo. (fonte: Sport e Salute)