FIPE: Roma è pronta per la finale nazionale contest STHLN.

Con 30 tappe disputate in 28 sedi regionali, si è ufficialmente conclusa la stagione 2025 dei Contest STHLN, le competizioni di Functional Training organizzate dalla FIPE e riservate agli atleti delle specialità Advanced Performance. I numeri di quest’anno hanno fatto registrare una copertura nazionale maggiore. Sono infatti 713 gli atleti che hanno preso parte alle gare di quest’anno, suddivisi tra 499 uomini e 214 donne, in rappresentanza di 95 società affiliate provenienti da 17 regioni italiane. Le categorie in gara hanno visto 395 atleti Advanced e 318 Performance, evidenziando un livello tecnico in costante evoluzione.

Inizia già da ora il countdown per l’evento conclusivo: la Finale nazionale Contest STHLN, in programma a Roma presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (CSOE) il 6 e 7 dicembre 2025. Alla Finale Nazionale accederanno 180 Atleti