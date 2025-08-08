Sponsor – Emirates torna in Bundesliga1: accordo milionario con il Bayern Monaco fino al 2032.

Emirates Airline sigla una nuova alleanza nel mondo del calcio e lo fa tornando in Germania con una partnership a lungo termine a supporto del Bayern Monaco, valida fino alla fine della stagione sportiva 2031/32. Secondo quanto riportano fonti specializzate l’investimento non sarà inferiore ai 5 milioni di euro a stagione (nel ruolo di “platinum sponsor”).

L’accordo prevede una presenza fissa del marchio negli spazi pubblicitari a bordocampo dell’Allianz Arena durante tutte le partite casalinghe di Bundesliga1, oltre a una collaborazione digitale tra i due brand sui rispettivi canali social.

“Abbiamo trovato in Emirates un partner forte e affidabile, che condivide i nostri valori e può darci la stabilità finanziaria necessaria per continuare a competere ai massimi livelli,” ha dichiarato Michael Diederich, vicepresidente del Bayern. “Il suo network globale sarà cruciale anche nei nostri piani di espansione internazionale.”

Tim Clark, presidente di Emirates ha spiegato ai media: “Unirci al Bayern significa abbracciare una leggenda dello sport. Lo sport ha il potere di unire, e con questa partnership vogliamo costruire legami duraturi con milioni di tifosi nel mondo.”

Il colosso aereo di Dubai, che in passato ha collaborato con club del calibro di Milan, Real Madrid e Arsenal, rafforza così la sua presenza nel calcio europeo. La Germania, già hub strategico con 63 voli settimanali da quattro aeroporti principali, torna ad essere una destinazione prioritaria anche sul piano sportivo.