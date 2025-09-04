Marketing – Haier annuncia partnership globali pluriennali con Liverpool FC e Paris Saint-Germain.

Haier, marchio numero uno al mondo per volume di vendite al dettaglio di grandi elettrodomestici, ha annunciato oggi nuove partnership globali pluriennali con due dei club di calcio più seguiti al mondo: il Liverpool Football Club (EPL) e il Paris Saint-Germain (Ligue1).

L’annuncio è stato fatto oggi in occasione di IFA Berlino, dove i dirigenti dei due club si sono uniti a Haier per la presentazione della nuova strategia di brand dell’azienda e per ufficializzare a livello globale le nuove collaborazioni.

Grazie a queste partnership, Haier attiverà una presenza su diversi canali: negli stadi, sulle piattaforme digitali e nei punti vendita al dettaglio. L’accordo prevede inoltre:

la creazione di esperienze esclusive per i tifosi,

lo sviluppo di prodotti smart co-branded pensati per portare l’energia delle giornate di partita nella vita quotidiana.

Strategia sportiva globale: calcio e tennis come piattaforme chiave

Nel mondo del calcio, Haier ha già stretto accordi con:

LALIGA , una delle leghe più seguite al mondo,

, una delle leghe più seguite al mondo, Liga Portugal , una delle leghe nazionali in più rapida crescita in Europa,

, una delle leghe nazionali in più rapida crescita in Europa, Federazione Reale Marocchina di Calcio, che guida una delle squadre nazionali africane più forti e in crescita di visibilità a livello globale.

Queste collaborazioni confermano il ruolo strategico di Spagna, Portogallo e Marocco nella roadmap calcistica internazionale del marchio.

Nel contesto della sua nuova strategia di doppia sponsorizzazione nello sport, che include anche il tennis, Haier ha rinnovato la sua partnership con l’ATP Tour fino al 2028.

Il portfolio di tornei sponsorizzati comprende:

Plava Laguna Croatia Open (Umago),

(Umago), ABN AMRO Open (Rotterdam),

(Rotterdam), BMW Open (Monaco di Baviera),

(Monaco di Baviera), Nitto ATP Finals (Torino), uno degli eventi più prestigiosi della stagione.

(Torino), uno degli eventi più prestigiosi della stagione.

Inoltre, Haier prosegue la sua presenza nei più importanti tornei di tennis al mondo: