Futsal – Joma nella top3 dei produttori di calzature al mondiale femminile.

Joma ha raggiunto un nuovo traguardo nel futsal: posizionarsi nella Top 3 dei marchi sportivi con la maggiore presenza di calzature al Mondiale Femminile di Futsal. Un totale di 51 giocatrici stanno competendo nelle Filippine con scarpe Joma. Questo dato segna un precedente nella prima edizione mondiale della storia del futsal femminile e colloca il marchio ai vertici di uno sport in cui è stato pioniere e punto di riferimento per decenni.

Al Mondiale Femminile di Futsal, Joma è presente in tutte le nazionali partecipanti grazie alle sue atlete. Con loro, l’azienda spagnola ha raggiunto questa cifra record, superando concorrenti di grande forza e conquistando in particolare il secondo posto nella classifica dei marchi.

Spiccano nomi come Amandinha, leggenda del futsal e otto volte eletta miglior giocatrice del mondo, e Peque, leader offensiva e miglior giocatrice del mondo 2022. Da segnalare anche Vanesa Sotelo e le sorelle Córdoba con la Spagna; Débora Vanin, Simone Sindy e Júlia Melz con il Brasile; Inés Matos e Odete Rocha con il Portogallo; Julia Dupuy con l’Argentina; e Nicoletta Mansueto e Rebecca De Siena con l’Italia.